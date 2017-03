Santa Catarina é líder na busca por vagas em creches para crianças menores de quatro anos

Pnad 29/03/2017 | 11h21 Atualizada em

Os pais de Santa Catarina foram os que mais buscaram vagas para os filhos menores de quatro anos em creches durante 2015. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 29, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) sobre o cuidado das crianças com menos de quatro anos de idade. Pela primeira vez, foi investigada uma perspectiva diferente, indo além da frequência à escola ou creche e abrangendo outros aspectos sobre o cuidado e a proteção à criança.



Em 2015, 189 mil crianças com menos de quatro anos não estavam em escolas ou creches em Santa Catarina, mas os responsáveis de 113 mil destas crianças tinham interesse em matriculá-las e 78 mil tomaram alguma ação para isso. Isso faz com que SC seja líder na busca por vagas, já que 41,3% dos pais ou responsáveis fizeram alguma coisa para colocar as crianças em um espaço de cuidado. São Paulo ficou em segundo lugar, com índice de 40,3%. Os últimos da lista são Acre, com 8,5%, Sergipe, com 9,5%, e Pará, com 12,2%. A média nacional foi de 26,7%.

A pesquisa também revela que Santa Catarina é o terceiro Estado com o menor percentual de residências com moradores menores de quatro anos, são 11,6%. O Rio de Janeiro detém o menor índice, com 11,4%, e o Rio Grande do Sul o segundo menor, 11,5%. No topo da lista estão Amazonas, com 22,9%, Acre, com 22,3% e Amapá, com 22,1%. A média nacional é de 13,7%.

Outro dado é sobre o predomínio expressivo da figura feminina como principal responsável pela criança no domicílio. Em 2015, das 10,3 milhões de crianças brasileiras com menos de 4 anos, 83,6% (8,6 milhões) tinham como primeira responsável uma mulher (mãe, mãe de criação ou madrasta). Também foi analisado o nível de instrução da primeira pessoa responsável: 52,2% das crianças com menos de 4 anos no Brasil têm como responsável alguém com 11 anos ou mais de estudo.

