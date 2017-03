Saiba quais são os principais pedidos dos blumenauenses à Ouvidoria da prefeitura

Administração pública 24/03/2017 | 19h29

Um levantamento divulgado nesta sexta-feira pela Prefeitura de Blumenau mostra o desempenho da Ouvidoria do município no ano passado. Segundo os dados, o setor recebeu 12.975 pedidos dos moradores — 10.578 (81%) teriam sido atendidos.



A seguir, confira o ranking dos cinco pedidos mais comuns feitos ao setor:







Para fazer uma solicitação à Ouvidoria, basta ligar para o número 156. Se a demanda for relacionada aos serviços que funcionam no prédio da administração municipal, é preciso digitar 1 ao ouvir a gravação. Para o setor de saúde e Seterb, as opções são a 2 e 3, respectivamente.



Além disso, o Samae conta com uma ouvidoria própria pelo telefone 115. Neste caso, é necessário escolher a opção 24.