Saiba mais sobre o show Dire Straits Legacy, que ocorre em maio em Florianópolis

Reunir velhos amigos que fizeram parte de discos icônicos da banda inglesa Dire Straits é a proposta do o projeto Dire Straits Legacy, em turnê pelo Brasil com os ex-integrantes Phil Palmer, Alan Clark, Danny Cummings, Mel Collins, Andy Treacey, Mickey Feat, Primiano Dibiase e Marco Caviglia. O grupo se apresenta em Florianópolis no dia 6 de maio, no P12 em Jurerê Internacional, e os ingressos já estão no 6º lote.



O projeto nasceu da proposta de levar as canções que marcaram a história do grupo, como Sultans of Swing e So far Away, para os fãs que sentem saudades dos shows ao vivo. Desde a última turnê, On Every Street, entre 1991 e 1992, Mark Knopfler, guitarrista, cantor e compositor do grupo reconhecido como um "gênio" das guitarras, se dedicou apenas as suas composições solo.



Com o tempo, os fãs foram pedindo pela volta do Dire Straits, até que ex-integrantes (sem Mark Knopfler) se reuniram em Milão, em 2013, para apresentar o projeto. A primeira turnê da Dire Straits Legacy foi um sucesso, com cinco shows esgotados na Itália.

Saiba mais sobre os integrantes da turnê:

Phil Palmer: Diretor Musical - Guitarras e Vocais

Phil se uniu ao Dire Straits em 1990 e tocou na banda durante a turnê mundial. Ele é considerado um dos maiores guitarristas do mundo, tocou em mais de 450 álbuns, e excursionou com uma lista de alguns dos maiores artistas do mundo. Ele também foi membro da banda de Eric Clapton junto com seus colegas do DS Legacy, Alan e Steve.



Alan Clark: Piano, Órgão Hammond e Teclados

Alan entrou para Dire Straits em 1980, tornando-se o primeiro e principal tecladista em tour e gravações. Ele também co-produziu On Every Street com Knopfler. Ele tocou e gravou com outros artistas e foi membro da banda de Eric Clapton por anos, enquanto Dire Straits fez uma pausa. Também foi o diretor musical de Tina Turner.



Danny Cummings: Percussões e Vocais

Danny juntou-se ao Dire Straits como seu percussionista em 1990 e tocou no álbum On Every Street e na turnê. Fora da banda, ele trabalhou com muitos artistas, incluindo Tina Turner, George Michael, Bryan Adams, Pino Daniele, e foi o baterista de Mark Knopfler durante vários anos.



Mel Collins: Sax

Mel entrou para Dire Straits em 1982 e tocou nos álbuns e nas turnês Love Over Gold e Twisting by the Pool. Ele também tocou com uma enorme lista de artistas e bandas, incluindo Rolling Stones, Camel, Eric Clapton, Joe Cocker, Tears for Fears e muitos outros. Como membro original de King Crimson, fez recentemente uma turnê mundial com a banda.



Andy Treacey: Bateria

Como um dos bateristas mais bem sucedidos do Reino Unido, Andy fez turnês e gravou durante os últimos 20 anos com muitos artistas. Ele é mais conhecido por seu trabalho como baterista e MD para as turnês internacionais de Faithless, Moby, DJ Fresh, Groove Armada, Dido, Robbie Williams, M.J.Cole, As Sementes de Raios, Ronnie Wood, John Squire (Rosas de Pedra), Galliano e a banda de Frank Zappa.



Mickey Feat: Baixo

Mick tem um longo histórico de estúdio e créditos ao vivo que incluem David Gilmour, Van Morrison, Arte Garfunkel, Alvin Lee, Barry Gibb e Justin Hayward. Ele foi apresentado em muitos best-sellers na icônica Island, gravadora de seu tempo como baixista da empresa. Também trabalhou em projetos solo de Mark Knopfler.



Primiano Dibiase: Teclados

Romano, Primiano é um tecladista que já tocou em muitos discos e com artistas como Richard Bennett, Steve Phillips, Gigi Proietti e Neri Marcorè.



Marco Caviglia: Voz e Guitarra

Apaixonado pela música de Dire Straits e seu mentor musical Mark Knopfler, Marco, também nascido em Roma, formou a banda Solid Rock em 1988, e em 1990 excursionou com o lendário bluesman do Notting Hillbillies, Steve Phillips. Mas diz que seu sonho era tocar com seus heróis do Dire Straits.

Agende-se

O quê: Dire Straits Legacy

Quando: 6 de maio, com abertura da casa das 14h às 22h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, s/n, Jurerê Internacional, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 100 e R$ 50 (meia) pista 6º lote, à venda via Ingresso Rápido. Desconto de 20% para sócio e acompanhante na compra do ingresso antecipado na loja Ingresso Rápido no Beiramar Shopping (Rua Bocaiuva, 2468, Centro, Florianópolis)

Informações e reserva de camarotes: (48) 3284-8156 ou pelo e-mail camarotesp12@parador12.com.br

