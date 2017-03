Rússia registra primeiro crescimento em dois anos no 4ºT

Moscou 31/03/2017 | 10h54

A economia da Rússia se expandiu pela primeira vez em dois anos, no quarto trimestre de 2016, segundo os dados divulgados pelo órgão de estatísticas estatal nesta sexta-feira.

O país registrou um crescimento de 0,3% no Produto Interno Bruto anual, de acordo com a Rosstat. Moscou tenta superar uma crise econômica de dois anos, desencadeada pela queda dos preços do petróleo e sanções ocidentais por causa da Ucrânia.

O último crescimento do PIB da Rússia havia sido no quarto trimestre de 2014, quando cresceu 0,2%.

A Rosstat disse que o PIB da Rússia sofreu uma contração de 0,2% no ano passado, depois de ter recuado 2,8% em 2015.

O governo russo projeta um crescimento de 0,6% para este ano. O ministro da economia Maxim Oreshkin afirmou, contudo, que o crescimento poderá chegar a 2%.

* AFP