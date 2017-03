Rossi é a novidade no duelo da Chapecoense com a Lanús pela Libertadores

Recuperado 16/03/2017 | 07h25 Atualizada em

A Chapecoense deve ter apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Zúlia por 2 a 1, na Venezuela, na semana passada. O atacante Rossi, livre da varicela, está confirmado no ataque, no lugar de Arthur. Ele até já atuou como titular no empate sem gols diante do Inter, em Lages.

- O Rossi voltou porque já vinha jogando, é um retorno natural – afirmou o técnico Vagner Mancini, em entrevista coletiva.

Quem jogou na Venezuela mas não atuou em Lages é o volante Moisés. Ele também deve ser titular contra o Lanús. Com isso Osman sai do time e Luiz Antônio jogará mais adiantado.

Mancini disse que espera um adversário marcando a saída de bola. E não considera ser mais fácil enfrentar o Lanús pelo fato do time argentino ter perdido em casa na primeira rodada, por 1 a 0, para o Nacional.

- É o time campeão argentino, quem surpreendeu foi o Nacional – destacou.

Para o técnico da Chapecoense a estreia em casa na Libertadores é algo histórico tanto par ao clube quanto para a cidade de Chapecó.

- Em janeiro nós já pensávamos no jogo do dia 7, na Venezuela, e neste jogo em casa – lembrou.

Disse que apesar das mudanças que ocorreram em termos de jogos mais leais e ambientes menos hostis, considera que a essência da Libertadores continua.

Ele lembrou que teve a oportunidade de assistir a competição quando criança, depois jogar e ser campeão da competição em 1995, pelo Grêmio, e agora comandar um time na competição. Por isso sabe que seus atletas tem que entrar mais motivados do que o normal.

- É uma guerra no bom sentido – declarou.

