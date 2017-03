Rod Stewart se desculpa por simular decapitação em vídeo

Nova York 03/03/2017 | 18h23

Conhecido por sua voz rouca, seu cabelo loiro e seus sucessos em todo o mundo, o cantor britânico Rod Stewart poucas vezes se viu envolvido em polêmicas.

Mas, nesta sexta-feira (3), o músico veterano acabou pedindo desculpas após a divulgação de um vídeo em que aparece simulando uma decapitação no deserto, o que recorda as atrocidades cometidas pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

No curto videoclipe publicado na Internet por sua esposa, Penny Lancaster, o intérprete de "Da Ya Think I'm Sexy?" faz um gesto com a mão como se fosse cortar a cabeça de um amigo, que é segurado pelo cabelo, e está de joelhos na areia.

O cantor, de 72 anos, disse que não tinha intenção de imitar o grupo extremista, mas simular uma cena da famosa série "Game of Thrones".

"Compreensivelmente, isto foi mal interpretado, e envio minhas mais profundas desculpas para os que se sentiram ofendidos", escreveu Rod Stewart em um comunicado.

O cantor gravou o vídeo durante uma viagem com amigos ao Oriente Médio. Sua esposa postou o vídeo em sua conta do Instagram pouco depois de publicar uma foto do casal visitando uma mesquita em Abu Dhabi, mas já foi apagado.

