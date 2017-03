Roberto Alves: Lages irá sediar os Jogos Abertos de SC em 2017

Opinião 16/03/2017 | 15h16 Atualizada em

O município de Lages será a sede da próxima edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Uma reunião na tarde desta quinta-feira, no gabinete do prefeito Antonio Ceron, sacramentou a decisão. Além do prefeito de Lages, estavam presentes na reunião o presidente da Fesporte, Erivaldo Nunes Junior, o Vadinho, e Leonel Pavan, secretário de turismo, Cultura e Esporte.

A maior competição do Estado será disputada no mês de outubro deste ano. A data ainda será definida pelo Conselho Estadual do Esporte.

A última vez que Lages recebeu os Jasc foi em 2002. Lembrando que no ano passado a competição foi cancelada por causa da forte chuva que atingiu o município de Tubarão no Sul do Estado.

