Roberto Alves: Figueirense negocia com Carlos Arini para lugar de Léo Franco à frente do futebol

A diretoria do Figueirense sabe que não tem tempo a perder e quer nomear logo o novo homem forte à frente do departamento de futebol. E o contato está bem adiantado com Carlos Arini, profissional que já trabalhou nos dois clubes da Capital.

O contato já vem sendo feito com Arini desde sábado à noite, após os desligamentos de Branco e de Léo Franco, que não conseguiram conduzir o Furacão aos resultados desejados no início de temporada. A derrota por 2 a 0 para o Joinville foi o ponto final.

O Furacão ainda não oficializou a contratação, mas a tendência é que neste domingo o presidente Wilfredo Brillinger bata o martelo e confirme Carlos Arini, que é um bom profissional e conhece o mercado.



