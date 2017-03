Roberto Alves: Chapecoense consegue uma vitória que enche de esperança na Libertadores

Opinião 08/03/2017 | 00h22 Atualizada em

Começar bem uma competição é fundamental. Se é internacional, como a Libertadores, e fora de casa, tem um valor dobrado. Foi o que ocorreu nesta terça-feira em Maracaibo, com a Chapecoense conquistando um resultado extremamente expressivo, difícil. Apesar de estar ganhando por 2 a 0, tomou um gol e precisou conter a reação do Zulia, que ficou no 2 a 1.

Vimos a Chape muito organizada, muito aplicada. Uma vitória que todos estávamos esperando, e o futebol catarinense e brasileiro precisavam. As atuações como as de Luiz Antonio, Moisés Ribeiro, o próprio goleiro Artur foram elogiáveis. Niltinho, com velocidade, foi bem. A entrada de Apodi foi determinante no segundo tempo.

As estrelas do Zulia, Savarino, Oroco, Arango, apareceram para o jogo só no finalzinho, quando o time venezuelano foi para o tudo ou nada.

Foi realmente uma ótima estreia, que nos passa muita esperança de que o time vai fazer uma grande Libertadores da América.



Valeu, Chape

