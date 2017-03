Rio do Sul se despede da Superliga 2016/2017 diante do Pinheiros

Acabando 10/03/2017 | 07h21 Atualizada em

O último jogo de Rio do Sul da temporada na Superliga de vôlei será nesta sexta-feira, em São Paulo. A equipe catarinense visita o Pinheiros às 21h30min, em partida válida pela 11ª rodada do returno da competição.



Sem chances de se classificar para os playoffs, Rio do Sul busca pontos para garantir, pelo menos, o nono lugar na tabela no final da competição. Com 17 pontos, o mesmo número do São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP), a equipe precisa pontuar se quiser sair da 10ª décima colocação.

O Pinheiros, em oitavo lugar e já classificado para a próxima etapa do torneio nacional, também tem a intenção de melhorar sua colocação nesta fase. Apenas um ponto o separa do Fluminense (RJ), sétimo colocado, o que mudaria o cenário das partidas dos playoffs para as duas equipes.

Depois da vitória diante do São Caetano na última rodada por 3 sets a 0, as meninas de Santa Catarina estão confiantes para a despedida da Superliga. O técnico Pedro Casteli Filho acredita que a equipe pode fazer o seu melhor nessa partida final.

- Nos dois últimos jogos nós tivemos ótimas atuações. A equipe está empenhada em fechar bem essa Superliga - comentou.

A ponta Nayara Felix ressaltou que o sentimento neste momento final do time é de união e vontade para fazer um bom jogo.

- Sabemos que não temos mais chances de se classificar, mas independentemente de resultado, nós vamos entrar em quadra pra dar o nosso melhor e tentar buscar mais uma vitória dentro dessa Superliga. Esse time merece - garantiu a jogadora.

