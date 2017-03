Rinoceronte é morto em zoológico francês para retirada de chifre

Versalhes 07/03/2017 | 15h19

Vários indivíduos mataram a tiros na noite de segunda-feira (6) um rinoceronte branco do zoológico de Thoiry, a oeste de Paris, e levaram seu chifre principal, informaram policiais e o zoológico nesta terça-feira (7).

"Os cuidadores deixaram o recinto dos rinocerontes na segunda-feira (6)" aproximadamente à 13H00 (horário de Brasília), e "voltaram na terça-feira de manhã". "Entretanto, um animal foi morto e seus dois chifres, retirados", indicou à AFP um porta-voz da Polícia.

"Apenas levaram o seu chifre principal", garantiu a fonte.

Os investigadores acreditam que o chifre retirado tem um valor de mercado que varia entre "30.000 a 40.000 euros".

O animal abatido, chamado "Vince", era um jovem macho de quatro anos, que chegou a Thoiry em março de 2015, vindo da Holanda.

Pertencia à subespécie dos rinocerontes brancos do sul, "extremamente ameaçada", de acordo com o parque.

Os autores do delito "provavelmente" usaram uma motosserra para cortar o chifre do animal, indicou o zoológico. "Esse ato ocorreu mesmo com a presença de cinco membros que vivem dentro do zoológico e de câmeras de vigilância", ainda que o local do ocorrido não possua gravações em vídeo.

Segundo o zoológico, os indivíduos forçaram uma das grades externas do parque, e arrombaram vários portões até conseguirem entrar no recinto dos rinocerontes brancos.

Os outros dois rinocerontes brancos de Thoiry, "Gracie", 37 anos, e "Bruno", cinco anos, não sofreram nenhum dano.

Os chifres de rinocerontes, aos que são atribuídas diversas propriedades médicas sem fundamento científico, especialmente em certos países asiáticos, são objetos de um grande tráfico internacional.

Segundo a administração de Thoiry, essa pode ser a primeira vez que um rinoceronte morre em um zoológico em consequência de um ataque.

