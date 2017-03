Ricardo Amorim e Sardenberg farão palestra em Florianópolis 

Na segunda-feira 15/03/2017 | 19h53

O jornalista Carlos Alberto Sardenberg e o economista Ricardo Amorim farão palestra em Florianópolis na próxima segunda-feira como parte da programação que comemora os 180 anos da Secretaria de Estado da Fazenda. Também estarão presentes dirigentes empresariais e autoridades, entre elas o governador Raimundo

Na parte da manhã o evento será restrito aos funcionários da Fazenda, mas a partir de 14h será aberto ao público. É gratuito, mas é necessário se inscrever por e-mail (ver detalhes ao final da matéria).

Comentarista do Jornal da Globo, Sardenberg vai falar sobre o papel dos Estados no ajuste fiscal. Na sequência, Amorim irá discutir a atual crise e as alternativas à recessão.

Quase dois séculos de história



A história da Secretaria de Estado da Fazenda começou no dia 21 de março de 1837, quando a lei nº 56 criou a Provedoria da Província de Santa Catarina para arrecadar, distribuir e contabilizar o dinheiro público.



Como parte da celebração dos quase dois séculos da instituição, também ocorre até 16 de abril a exposição ¿Fazenda 180 anos: desafios nos movem¿, no Museu Histórico de Santa Catarina – Palácio Cruz e Sousa, na Capital. A mostra reúne 112 peças, entre fotos, objetos e obras de arte, que contam um pouco da transformação do fisco estadual ao longo das décadas.

O quê: palestra com Ricardo Amorim e Carlos Alberto Sardenberg

Quando: segunda-feira, dia 20 de março, a partir de 14h

Onde: Teatro Gov Pedro Ivo, Centro Administrativo - Rodovia SC 401, Km 15, n° 4600, Saco Grande - Florianópolis

Quanto: gratuito

Como: quem quiser participar deve enviar um e-mail para eventos@sef.sc.gov.br

Programação aberta ao público:



14h Abertura com o governador Colombo e o secretário Gavazzoni

14h30 Palestra com o jornalista Carlos Alberto Sardenberg

15h30 Palestra com o economista Ricardo Amorim

16h30 Encerramento