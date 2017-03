Ricardinho, do Criciúma, comemora oportunidade junto aos titulares

criciúma 21/03/2017 | 17h30 Atualizada em





Foto: Caio Marcelo / Especial





O volante Ricardinho, que tem aparecido entre os titulares do Criciúma no returno do Catarinense, está feliz com a boa fase. O jogador foi pouco aproveitado no ano passado, iniciou a temporada atual no banco, mas sempre dedicado nos treinamentos, teve algumas oportunidades. No empate em 4 a 4 contra o Brusque, foi ele que marcou o primeiro gol, ao desviar o chute de Barreto.



— É o trabalho, porque nunca se sabe quando vai ter a oportunidade.Fiquei bastante tempo sem jogar no turno, a primeira chance que tive para jogar fiquei sabendo no aquecimento, quando o Maicon Silva havia sentido, e tem que estar pronto, nunca se sabe quando vai aparecer a oportunidade — comenta o jogador.



Na última partida, ele atuou em um esquema de quatro homens no meio campo, e ao lado de Douglas Moreira, deu ainda mais força ofensiva ao Tigre. O que tem tirado o sono do elenco, por outro lado, é a quantidade de gols sofridos. A situação incomoda, mas é o trabalho em equipe que pode mudar esse quadro, na opinião do volante.



— É difícil criar e temos criado bastante, mas assim como precisa de todo mundo para criar as jogadas, da defesa, do meio, nós também precisamos do ataque, do meio, para defender. A gente precisa dessa harmonia, equilíbrio, para que consiga vencer os jogos com mais tranquilidade, maior constância, para que não viva esses altos e baixos — analisa o jogador.



Na quinta-feira, o Tigre enfrente o Joinville na briga pelo primeiro lugar na tabela. O JEC é o líder do returno com seis pontos, e o Tigre está em terceiro, com 4. Os dois times querem o título da segunda fase para disputar a final com o Avaí, e por isso o jogo será decisivo. Para a "decisão" da semana, o técnico Deivid estará de volta ao banco de reservas, depois de cumprir suspensão.



— Um jogo importante, o Joinville também tem esse pensamento,para eles serem campeão também não podem perder. Responsabilidade igual para os dois, a gente concentra no nosso trabalho, acho que temos totais condições de chegar lá e vencer, a equipe mostrou que tem essa condição, agora precisa ter um pouco mais de atenção, equilíbrio, para que consiga ganhar os jogos sem tomar susto, sem levar os gols que vem sofrendo — comenta.



Leia mais:

Gabriel Skinner é o novo executivo de futebol do Criciúma

Depois de empatar em casa, palavra de ordem no Criciúma é vencer o Joinville

Silvinho, do Criciúma, fala sobre empate com o Brusque: "A indignação maior é da gente"

Confira a tabela do Campeonato Catarinense