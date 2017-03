Revezamento Volta à Ilha completa 22 edições em Florianópolis

Corrida 17/03/2017 | 13h30 Atualizada em

Em sua 22ª edição, o Revezamento Volta à Ilha tornou-se uma das provas mais cobiçadas por atletas de todo país que tem a oportunidade de percorrer 140km ao redor da Ilha de Santa Catarina. Realizado todos os anos no mês de abril, a chegada da prova é aguardada por quatro mil corredores que formam as mais de 400 equipes confirmadas todos os anos na prova, em um percurso dividido em 17 trechos com lindas paisagens e muitos desafios. O evento está marcado para 8 de abril.

Ao longo desses 22 anos estima-se que quase 30.000 corredores já participaram de alguma das edições da prova que ocorre todos os anos em Florianópolis. Outro dado curioso é que nas 21 edições já realizadas a Volta à Ilha já passou dos 3000km rodados, quase a mesma distância entre a capital catarinense e Alagoas.

Com uma procura enorme as quase 400 vagas para as equipes do Revezamento Volta à Ilha são preenchidas com quase 5 meses de antecedência e após a confirmação as equipes passam a se organizar para que tudo dê certo no grande dia. Mais do que uma corrida, o sucesso do revezamento está no trabalho em equipe, uma vez que a logística de trocas é tão importante, quanto o bom desempenho dos atletas em cada um dos trechos.

A montagem dos times é feita com muitas semanas de antecedência e a confirmação de cada um dos atletas também, isso tudo para que a organização possa também providenciar todos os cuidados necessários para que nada dê errado no dia da prova. Nessa quinta-feira, 16, por exemplo, encerra-se o prazo de confirmação dos corredores de cada uma das equipes. Os coordenadores devem acessar o site http://www.ecofloripa.com/voltailha/confirmacao e preencher os dados necessários para confirmar todos os membros.

- O Revezamento Volta à Ilha é uma prova que demanda bastante atenção da nossa equipe de organização e também das equipes, especialmente dos coordenadores. Tomamos todos os cuidados para que tudo saia de forma perfeita no dia. São mais de quatro mil corredores e 550 colaboradores para acompanhar as equipes. É um prazer enorme ver o quanto a prova cresceu e a maneira como os atletas esperam a cada ano pelo dia do evento - explica Carlos Duarte, idealizador do evento.

Confira os 17 trechos e o grau de dificuldade do Revezamento Volta à Ilha:

1 – Largada – Avenida Beira-Mar Norte – 10,1km – Fácil

2 – Rodovia SC-401 (Decathlon) – 9,8km – Difícil

3 – Santo Antônio de Lisboa (Praça) – 8,0km – Moderado

4 – Praia da Daniela – 5,1km – Moderado

5 – Jurerê Antigo (fim da praia) – 5,3km – Moderado

6 – Cachoeira do Bom Jesus (Rua Otácilio Costa Neto) – 10,4km – Muito, muito difícil

7 – Praia Brava (Rua Ari Kardec B. Melo) – 5,2km – Difícil

8 – Praia dos Ingleses (praia, final da R. Dante de Patta) – 4,7km – Fácil

9 – Praia do Santinho (Posto Guarda-Vidas) – 8,4km – Muito difícil

10 – Praia do Moçambique – 5,7km – Muito difícil

11 – Barra da Lagoa (cidade da Barra) – 8,1km – Muito difícil

12 – Praia da Joaquina (Posto Guarda-Vidas) – 4,9km – Muito difícil

13 – Praia do Campeche – 7,7km – Muito difícil

14 – Praia da Armação (perto da Lagoa do Peri) – 9,3km – Difícil

15 – Praia dos Açores (Morro do Sertão) – 16,7km – O mais difícil

16 – Tapera (Fazenda da Ressacada) – 15,2km – Difícil

17 – Via Expressa Sul (Saco dos Limões) – 6,2km – Fácil

Chegada – Avenida Beira-Mar Norte - Trapiche

