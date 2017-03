Responsável de alto escalão do Hamas 'assassinado' em Gaza

Gaza 24/03/2017 | 19h43

Um responsável de alto escalão do movimento Hamas, libertado por Israel durante um intercâmbio de prisioneiros em 2011, foi assassinado nesta sexta-feira próximo de sua casa em Gaza, anunciou o Ministério do Interior do enclave palestino.

"Homens armados não identificados assassinaram a tiros nesta sexta-feira Mazen Faqha no bairro de Tell al-Hawa", no sudoeste da cidade de Gaza, disse à AFP Iyad al-Bozum, porta-voz do Ministério. "Foi aberta uma investigação imediatamente", acrescentou.

Faqha foi libertado em 2011 durante o intercâmbio de mil prisioneiros palestinos pelo soldado franco-israelense Gilad Shalit. Responsável importante do Hamas na Cisjordânia, território palestino ocupado há meio século pelo Exército israelense, foi transferido para a Faixa de Gaza.

