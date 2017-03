Referendo separatista na Escócia será "fator de divisão", diz governo britânico

Reino Unido 13/03/2017 | 12h55 Atualizada em

O governo britânico não descartou, nesta segunda-feira, conceder a autorização para um novo referendo de independência para a Escócia, mas afirmou o processo representará um "fator de divisão e causará incerteza econômica em um momento ruim".



— Há evidências de que a maioria dos escoceses não quer um referendo — afirmou um porta-voz de Downing Street, em resposta à chefe de governo regional escocês, Nicola Sturgeon.

Nicola anunciou, nesta segunda-feira, que solicitará permissão ao Parlamento da Escócia para convocar um novo referendo de independência do Reino Unido.

— Na semana que vem, buscarei a autorização do Parlamento para chegar a um acordo com o governo britânico para este referendo — afirmou.

A ideia da primeira-ministra escocesa é realizar a consulta entre o outono (do hemisfério norte) de 2018 e a primavera de 2019. Nicola declarou-se descontente porque Londres não está levando em conta as necessidades da Escócia no processo do Brexit.