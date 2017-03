Rede de atendimento a pacientes com câncer é ampliada em SC

Saúde 17/03/2017 | 18h42 Atualizada em

Os pacientes catarinenses com câncer terão mais opções de hospitais para tratamento e cirurgias oncológicas. O Ministério da Saúde (MS) emitiu na última quarta-feira uma nota técnica que amplia a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Câncer no estado. Com a ampliação, mais seis hospitais públicos e filantrópicos terão habilitação para oferecer serviços como cirurgia oncológica e tratamentos.

São eles: Hospital Azambuja, em Brusque; Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville; Hospital e Maternidade Sagrada Família, em São Bento do Sul; Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste; Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul; Hospital da Criança Augusta Muller Bohner, em Chapecó.

— A atual rede está totalmente em desacordo com a portaria do Ministério da Saúde, nós buscamos a reabilitação dos já existentes e conseguimos autorização para novos habilitações. Nós vamos fazer poder fazer a reorganização da rede no Estado, com novos valores sendo contratualizados com os hospitais. O tratamento oncológico já é desgastante e nosso objetivo é evitar que o paciente se desloque por longas distâncias para o tratamento, além de não sobrecarregar o sistema. — explica o superintendente de Planejamento e Gestão da Secretaria de Estado da Saúde (GUG/SES), Adriano Ribeiro.

Em 2016, segundo dados da secretaria de Saúde, foram realizados 140 mil procedimentos de quimioterapia, 387 mil de radioterapia e 14 mil cirurgias oncológicas em SC. E foram repassados pelo Ministério da Saúde R$ 44 milhões para cirurgias oncológicas, R$ 71 milhões para quimioterapia e R$ 13 milhões para radioterapia. A expectativa, segundo Ribeiro, é ampliar em pelo menos 50% esse repasse neste ano.



O próximo passo é autorizar os novos serviços junto ao Ministério da Saúde que irá fazer os repasses mensalmente de acordo com os serviços realizados. A expectativa é levar a documentação necessária até o final de abril e que os serviços sejam iniciados no prazo máximo de seis meses, afirma Ribeiro.

— A fase mais aguda já passamos, que foi aprovação do nosso plano estadual oncológico. Agora basta fazer viabilidade desses locais, a questão documental mesmo. Todos os hospitais já têm estrutura para fazer a cirurgia, agora é só a contratação de médicos — explica o superintendente.

*Novos serviços habilitados

Hospital Azambuja - Brusque: cirurgia oncológica

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - Joinville: cirurgia oncológica

Hospital e Maternidade Sagrada Família - São Bento do Sul: oncologia adulta

Hospital Regional Terezinha Gaio Basso - São Miguel do Oeste: oncologia adulta

Hospital Regional Alto Vale - Rio do Sul: oncologia adulta

Hospital da Criança Augusta Muller Bohner - Chapecó: oncologia pediátrica

*Serviços existentes reabilitados

Hospital Regional do Oeste - Chapecó

Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen - Itajaí

Hospital São Antônio e Hospital Santa Isabel - Blumenau

Cepon, Hospital Celso Ramos, Maternidade Carmela Dutra, Hospital de Caridade, Hospital Infantil Joana de Gusmão e Hospital Universitário - Florianópolis

Hospital Universitário Santa Terezinha - Joaçaba

Hospital São José - Jaraguá do Sul

Hospital Municipal São José - Joinville

Hospital Geral Tereza Ramos - Lages

Hospital de Caridade São Braz - Porto União

Hospital Nossa Senhora da Conceição - Tubarão

Hospital São José - Criciúma

Leia também:





Santa Catarina registra quatro casos de gripe A em dois meses



Em cada cinco consultas médicas agendadas, um paciente falta e gera prejuízo de R$ 13,4 milhões em SC

Florianópolis é a segunda melhor cidade para se viver depois dos 60 anos no Brasil



Na Semana do Cérebro, confira exercícios para manter sua mente saudável