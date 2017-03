Reconhecidos os corpos de família que morreu em acidente na BR-470

Trânsito 02/03/2017 | 14h01

Dois familiares das quatro pessoas que morreram na noite desta quarta-feira, em um acidente na BR-470, em Indaial, reconheceram os corpos no fim da manhã desta quinta no Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau. André Lorivaldo Esper, Eva Cristiani Guimarães, Sophia Isabele Esper e Sonia Aparecida Guimarães faleceram após o carro em que estavam, um Prisma com placas de Blumenau, atingir um caminhão e em seguida pegar fogo. A identificação foi comprometida já que todos os ocupantes do veículo foram carbonizados. O IML não confirmou nem a idade ou o parentesco das vítimas, que eram naturais de Enéas Marques (PR).



O acidente ocorreu logo na divisa de Blumenau com Indaial, no Km 64, próximo ao antigo Posto Galo — pouco antes de a pista duplicar. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Prisma teria tentado ultrapassar uma motocicleta Honda CG 125 utilizando parte da pista contrária. Sem conseguir, o condutor teria retornado à pista, momento em que teria atingido o motociclista, perdido o controle do carro e batido lateralmente em um Volvo FH440 com placas de São João do Oeste (SC). O veículo pegou fogo na hora. O condutor da moto foi encaminhado ao hospital e não há detalhes sobre seu estado de saúde. Já o motorista do caminhão saiu ileso.