Recém-nascida de Balneário Camboriú ganha fama internacional por sorriso em selfie

Uma família de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, fez sucesso nas redes sociais e em portais internacionais por conta de uma selfie momentos após o nascimento de Carmel, a primogênita. O que chama a atenção é o sorriso da recém-nascida, que já repercutiu em portais como O Globo, G1, no Encontro com Fátima Bernardes e na mídia internacional, como o jornal britânico Daily Mail e pelo site da revista feminina Cosmopolitan.

Foi foi publicada dia 9 de dezembro de 2016, quando Carmel nasceu Foto: Thaise de Mari / Arquivo pessoal

A mãe, Thaise de Mari, de 32 anos, conta que ficou surpresa com a expressão da filha após o nascimento. Ela explica que a bebê não estava chorando no momento da imagem e pode ter tido um espasmo, que coincidentemente pareceu com um sorriso.

Carmel tem se mostrado cada vez mais carismática, como mostram as novas fotos publicadas pela mãe. Mas o que impressionou a família foi o fato da imagem ganhar tanta repercussão três meses após ser publicada no Instagram:



— Estamos surpresos, pois a foto já tem 3 meses. Mas é muito gostoso receber tanto carinho de pessoas que nem conhecemos — conta.



Junto com o carinho, a família também recebeu críticas, algumas pessoas afirmaram que a foto era falsa ou que a bebê na verdade estava chorando. Thaise explica que a solução foi não dar atenção aos comentários ruins:

— Infelizmente as pessoas fazem um "pré-conceito" sempre. Recebemos comentários maldosos referente à cesária, sobre estarmos fazendo uma selfie, dizendo que é uma montagem, e até mesmo debochando do nome da minha filha. Ficava bem chateada, mas agora parei de ler. Assim, quem realmente quer me passar uma mensagem carinhosa, me envia em alguma rede social.

Thaise trabalha com moda e tem mais de 225 mil seguidores no Instagram, a maior parte deles já acompanhava a empresária antes do nascimento de Carmel. Ela conta que pretende continuar relatando a rotina da filha nas redes sociais e tem a intensão de lançar modelos "tal mãe tal filha" em sua loja de roupas online.

— Decidi isso quando ainda estava grávida, pois recebo muito carinho de gente que nem conheço, e agora esse carinho está maior ainda com a chegada da Carmel — explica.

