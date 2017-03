Rebeldes e jihadistas avançam na região central da Síria

Beirute 23/03/2017 | 07h21

Jihadistas e rebeldes sírios conquistaram nesta quinta-feira novos setores que estavam sob controle das forças do regime no âmbito de uma ofensiva na província central de Hama, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

A aliança dos rebeldes e jihadistas capturou 11 localidades e vilarejos desde o início da ofensiva surpresa na terça-feira, indicou o OSDH, que tem sede na Grã-Bretanha.

Controlar a província de Hama tem importância estratégica para o governo, já que isto permite isolar a província vizinha de Idleb, controla em grande parte pelas forças de oposição, da província de Damasco, mais ao sul, e de Latakia, mais ao oeste, dois redutos do regime.

De acordo com o OSDH, combates eram travados ao norte e nordeste da província, com bombardeios aéreos do regime contra áreas retomadas pelos rebeldes nos últimos dias.

A ofensiva rebelde teve início em Tahrir al-Sham, uma aliança dominada pelo Fateh al-Sham, ex-braço sírio da Al-Qaeda.

De acordo com o OSDH, estas forças estavam a quatro quilômetros da capital provincial de Hama, sob controle das forças do governo.

* AFP