Beirute 13/03/2017 | 08h09

As facções rebeldes sírias não participarão no novo ciclo de conversações de paz previsto para terça-feira e quarta-feira em Astana com autoridades do governo sírio, afirmou nesta segunda-feira à AFP um porta-voz da delegação da oposição armada.

"Os grupos rebeldes decidiram não participar em Astana", afirmou Osama Abu Zeid, ao explicar o boicote sobretudo por "promessas não cumpridas relacionadas ao fim das hostilidades".

* AFP