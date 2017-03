"Realmente tem algumas músicas que hoje em dia não cairiam bem", reconhece Falcão

I'm Not Dog No 30/03/2017 | 14h00 Atualizada em

Os fãs do brega podem comemorar - o cantor cearense Falcão, que nos anos 1990 ficou famoso com letras de duplo sentido e o girassol na lapela, apresenta o stand up musical Altamente Mais ou Menos pela primeira vez em Itajaí, Florianópolis e Joinville.

— Fico sentado, fico em pé, toco violão, é uma mistura de stand up com musical acústico. Apresento minhas músicas conhecidas e algumas novas, e vou contando histórias sobre as próprias canções, sobre as pessoas, ou só tiro onda mesmo, e às vezes improviso — explica Falcão em conversa com o DC por telefone.

Antes de ficar famoso com músicas bregas e cheias de trocadilhos, Falcão foi arquiteto. Como também compunha, os amigos começaram a "dar corda" e incentivá-lo a gravar. Ele começou, então, a cantar nos bares de Fortaleza (já com o visual extravagante que o deixou famoso) e em 1992 lançou seu primeiro disco, Bonito, Lindo e Joiado.

— Sempre ouvi de tudo, admirava muito os caras do brega pelo bom humor, além do sofrimento, traição e das história de chifre, tem um humor muito legal. Também ouvia muita música nordestina, rock e MPB. Quando eu vi, minhas primeiras músicas já eram nesse estilo. O pessoal começou a rotular de brega e eu achei legal.

Letras polêmicas

Há quase 30 anos, ninguém ligava, mas é só dar uma lida em algumas letras antigas de Falcão para encontrar piadinhas homofóbicas e machistas. Se algumas dessas músicas fossem lançadas hoje, elas gerariam no mínimo um bom debate nas redes sociais.

— Realmente tem algumas músicas que tenho a impressão que hoje em dia não cairiam bem. Hoje tem uma patrulha muito maior. O mundo deu uma guinada pro lado careta da história. Mas eu acho interessante, eu acho legal, é um sinal de que o pessoal tem mais canais pra falar, e a internet é um deles. As pessoas têm o direito de esculhambar quem quiserem. Mas continuo apresentando minhas músicas — defende-se.

Relembre algumas pérolas (suaves) de Falcão:

Um padre certa vez me disse:

"O que não é bom certamente é mau

O que não é doce com certeza é fel

E o que não é inferno talvez seja o céu"

Onde Houver Fé, Que Eu Leve A Dúvida

Ê meu amigo!

Chifre é como assombração

Geralmente aparece pra quem tem medo



A Esperança É A Única Que Morre



E sendo eu um grande entendido no assunto,

eu paro e vejo como tem gente besta no mundo.

E sinto quão sábia é a vaca,

que segue cagando e andando pra não fazer ruma.

A Besteira É A Base Da Sabedoria

Se fosse fácil como realmente é

Se fosse perto todo mundo ia

Se grito resolvesse, porco não morria

É preciso que tudo mude pra que tudo continue igual

Amanhã Será Tomorrow

Agende-se

O quê: Falcão apresenta Altamente Mais ou Menos

Quando: quinta-feira (30/3) em Itajaí, sexta-feira (31/3) em Florianópolis e sábado (1/4), às 21h, em Joinville

Onde: Itajaí:Teatro Municipal (Rua Gregório Chaves, 111 - Fazenda). Florianópolis: Teatro Pedro Ivo (Rodovia SC 401, 4600 - KM 05). Joinville: Teatro Juarez Machado (Avenida José Vieira, 315, América)

Quanto: Itajaí e Florianópolis: R$70, no Blueticket. Joinville: R$70, disponível no site Ticket Center. Desconto de 40% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado

Leia mais:

Galeria El Clandestino, de Joinville, expõe arte na nuvem e na estrada



Show de Ney Matogrosso em Florianópolis está com ingressos quase esgotados



Desenho e aquarela: Nestor Jr se destaca no circuito de SC e tem trabalhos expostos em Paris