Rajoy promete à Catalunha EUR 4,2 bilhões em infraestruturas até 2020

Barcelona 28/03/2017 | 07h21

Em plena febre independentista na Catalunha, o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, prometeu nesta terça-feira à região um investimento de 4,2 bilhões de euros até 2020.

Em um ato em Barcelona, Rajoy expôs "um esforço que chegará a 4,2 bilhões de euros em investimentos em infraestruturas, transporte e habitação entre este ano e 2020, ou seja, mais de um bilhão por ano".

O dirigente detalhou que 1,882 bilhão de euros desta soma irão à rede de trens suburbanos.

Esta rede absorverá no total um investimento "de quase 4 bilhões de euros até 2025", segundo o líder conservador.

Rajoy viajou à capital catalã como parte de sua "operação diálogo" com a qual quer enfrentar as ambições independentistas dos dirigentes desta região.

Precisamente, o presidente regional catalão, o nacionalista Carles Puigdemont, não esteve no ato desta terça em Barcelona, já que se encontra nos Estados Unidos defendendo seus planos de convocar em setembro uma consulta sobre a independência da Catalunha, com ou sem o acordo do governo espanhol.

Rajoy deixou claro que não dará sua aprovação a esta consulta, mas defendeu em Barcelona que com os embates da crise econômica no passado, agora é possível dar "um novo impulso ao investimento em infraestruturas necessárias".

* AFP