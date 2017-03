Rafael Henzel: "Chapecoense x Lanús, jogo com cara de decisão"

Opinião 16/03/2017 | 07h30 Atualizada em

Olhando bem a tabela de classificação da primeira fase da Libertadores do ano passado, digo que o jogo da Chapecoense na noite desta quinta-feira se torna ainda mais importante. Se na Venezuela o resultado positivo tinha efeito na tabela e no psicológico dos atletas, esse jogo tem um efeito quase definidor. Explico: dos oito grupos da competição passada, metade classificou o segundo colocado com nove pontos. No caso do Huracán da Argentina, a pontuação foi mais baixa, oito.

Além da presença do torcedor, que vai voltar a ver um jogo internacional em casa desde o dia 23 de novembro, o ritmo de jogo pode contribuir. A Chape se apresentou e está treinando há apenas 70 dias, mas já disputou 10 jogos pelo Estadual. Já o Lanús, por causa da greve dos jogadores, tem jogado pouco no ano, e no domingo usou jogadores reservas na derrota para o Racing.

O Verdão jamais perdeu para times argentinos na Arena Condá, e dos seis confrontos internacionais perdeu apenas um: em 2015, contra o River Plate, em Buenos Aires. Contra Independiente e San Lorenzo, pela Sul-Americana de 2016, quatro empates e a presença de Danilo eternizada nos quatro pênaltis defendidos num jogo e a defesa com o pé no outro.

A Libertadores era um sonho. A classificação para a segunda fase também é. Mas não dá para duvidar. Este time tira forças da arquibancada, da vontade de vencer e dos céus.

*** O jornalista Rafael Henzel reforça a cobertura que os veículos do Grupo RBS SC estão fazendo da Chapecoense na Libertadores da América. Um dos profissionais mais respeitados da região Oeste, Henzel é referência quando o assunto é o time da Arena Condá. Ele ficou conhecido nacional e internacionalmente como um dos sobreviventes da tragédia de novembro. A participação será sempre na apresentação e na cobertura de cada um dos jogos do Verdão pela Libertadores. Fará comentários com análises e bastidores no Diário Catarinense, no Jornal do Almoço da RBS TV Chapecó, no Globo Esporte e na CBN Diário.

