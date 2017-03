Quinta-feira tem predomínio de nuvens em Santa Catarina

Tempo 02/03/2017 | 06h57 Atualizada em

A quinta-feira será de nebulosidade e chance de chuva isolada em boa parte de Santa Catarina. No decorrer do dia, no entanto, haverá aberturas de sol, principalmente no Oeste catarinense. Conforme a Epagri/Criam - órgão responsável pelo monitoramento do tempo - no Meio Oeste, Planalto Norte e Planalto Sul há risco de temporais isolados e trovoadas à tarde.

As temperaturas seguem elevadas durante esta quinta e variam entre 30ºC e 34ºC em boa parte de SC. Já na Serra, Oeste e Planaltos, segundo o meteorologista Leandro Puchalski, os termômetros chegam até os 28ºC.

— A previsão é de um dia de sol em boa parte das cidades com chance de chuva mal distribuída devido o calor. Há chance de chuva a qualquer hora no Norte. Já os temporais isolados estão previsto a partir do meio da tarde, sobretudo entre Norte e Vale — contou Puchalski.



Nesta sexta-feira, a previsão indica a presença de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e noite, devido a um sistema cavado (área alongada de baixa pressão) no litoral Sul do Rio Grande do Sul. Mesmo com a continuidade da chuva, as temperaturas continuam altas em todo Estado.



Veja as temperaturas previstas para esta quinta-feira, segundo a Epagri/Ciram

Litoral Norte: 23ºC/33ºC

Planalto Norte: 17ºC/30ºC

Grande Florianópolis: 24ºC/33ºC

Vale do Itajaí: 19ºC/34ºC

Litoral Sul: 21ºC/33ºC

Planalto Sul: 15ºC/28ºC

Meio Oeste: 17ºC/30ºC

Oeste: 17ºC/30ºC

Extremo Oeste: 18ºC/33ºC

Leia mais notícias do Diário Catarinense