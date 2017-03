Quinta-feira registra aberturas de sol no litoral de Santa Catarina

De olho no tempo 30/03/2017 | 06h43 Atualizada em

Após dois dias de instabilidade, a quinta-feira deve ser de tempo mais firme em Santa Catarina. Conforme a central de meteorologia da RBS, a influência da umidade, provocada por uma massa de ar frio no mar, diminui no Sul, Litoral, Vale do Itajaí e Norte. Nestas áreas, a chuva e as nuvens carregadas se dissipam ao logo do dia. Do Oeste aos Planaltos o dia será de sol em todas as cidades.

Já as temperaturas serão típicas de outono. Na Serra, o amanhecer é gelado e a expectativa é de que as minímas cheguem aos 8ºC. À tarde, segundo a previsão do tempo da Epagri/Ciram, os termômetros marcam 31ºC no Oeste, 27ºC na Grande Florianópolis e entre 26ºC a 29ºC em boa parte dos municípios.

Sexta-feira

A semana deve terminar com sol e tempo seco em todas as regiões. No Sul, Vale do Itajaí, Litoral e Norte, conforme Leandro Puchalski, a presença de nuvens é menor e a chuva ocorre em poucas cidades. As temperaturas permanecem em elevação em todo o Estado.

— A semana termina com sol aparecendo em todas as regiões e com a maior parte das cidades tendo tempo seco todo o dia.

Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 24ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 26ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 25ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 22ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 24ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

