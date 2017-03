Quinta-feira é de tempo instável em Santa Catarina

Previsão 23/03/2017 | 07h54 Atualizada em

A quinta-feira será de tempo instável em Santa Catarina, com predomínio de nuvens e chuva intermitente na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, alternando com períodos de sol entre nuvens no decorrer do dia. No Oeste e no Sul do Estado, o sol aparece com algumas nuvens e pancadas isoladas de chuva no período da tarde e noite, conforme previsão da Epagri/Ciram.

As temperaturas sobem à tarde, com máximas de 23ºC na Serra, 26ºC no litoral, 27ºC no Sul e Vale do Itajaí e 29ºC no Oeste. O vento é nordeste, com intensidade fraca a moderada com rajadas.

