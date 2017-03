Quinta-feira deve ser de calor e tempo instável em Blumenau

Previsão do tempo 15/03/2017 | 16h42

A quinta-feira deve ser um pouco mais quente do que os últimos dias em Blumenau. Com mínimas de máximas que variam entre 31 °C e 33 °C, o tempo deve ser marcado pela instabilidade, com a chegada de uma nova frente fria no decorrer do dia.



Segundo informações do AlertaBlu, a frente fria traz possibilidade de chuva no início da noite. Na sexta-feira, o tempo continua com possibilidades de pancadas de chuva com algumas trovoadas a partir da tarde. A mínima varia entre 19 °C e 21 °C e a máxima fica entre 24 °C e 26 °C.



Já no fim de semana há previsão de sol entre nuvens devido a presença de um sistema de alta pressão, que deixa o tempo estável no Vale do Itajaí. No domingo, o deslocamento desse sistema no mar favorece a umidade em relação ao continente, o que pode aumentar as nuvens em Blumenau e provocar chuva fraca e isolada a qualquer hora do dia. As temperaturas mínimas oscilam entre 18 e 20ºC e máximas entre 25 e 27ºC no sábado e entre 21 e 23ºC no domingo