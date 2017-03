Questionário online sobre orgânicos em SC é lançado e consumidores podem responder

consumo saudável 10/03/2017 | 10h56 Atualizada em

A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca lançou um questionário para orientar as políticas públicas voltadas para produção de alimentos orgânicos em Santa Catarina. As perguntas podem ser respondidas pela sociedade em geral e também pelas pessoas envolvidas diretamente na produção. A intenção é identificar os pontos fortes e fracos dos produtos orgânicos em Santa Catarina.

O Estado ocupa quarto lugar no ranking nacional do cultivo de orgânicos, com 40 a 60 mil toneladas anuais de hortifruti no mercado, segundo dados de 2014. Com os consumidores cada vez mais exigentes, os produtores estão atentos à demanda por alimentos mais saudáveis. Com as informações obtidas através do questionário, será possível ter uma visão mais ampla do tema e saber o que as pessoas pensam da atividade, segmentos de produção, comercialização, regulação e fiscalização.



Fiscalização



Em Santa Catarina são feitas coletas na produção e no comércio em 90 municípios. São obtidas amostras de alface, repolho, banana, batata, cebola, cenoura, maçã, morango, tomate, pimentão, arroz, feijão e brócolis que chegam ao consumidor sob o rótulo "orgânico".O trabalho de acompanhar e fiscalizar produtores, pontos de venda e empresas certificadoras de vegetais orgânicos acontece desde 2012 e, em média, 95% das amostras inspecionadas estão em dentro da legislação.



O Programa de Monitoramento da Produção Orgânica é considerado destaque nacional por sua amplitude, ao todo são monitorados aproximadamente mil produtores de vegetais orgânicos, distribuídos em todas as regiões do estado. De 2012 a 2017, foram examinadas cerca de 1,7 mil amostras, metade delas coletadas no produtor e outra metade em pontos de venda.

