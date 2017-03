"Queria que o filme tivesse relevância", diz diretor de "A Bela e a Fera"

Entrevista 16/03/2017 | 08h00 Atualizada em

Você disse que esta é uma versão da história para 2017. Qual foi sua abordagem para que isso acontecesse?

Embora esses personagens vivessem quase 400 anos atrás, queria que o filme tivesse relevância, principalmente com a Bela. Ela tem um lado ativista que parece mais contemporâneo. Obviamente, a maneira como Gaston consegue usar o medo das pessoas para transformá-lo em agressão e violência é relevante. Esse medo do desconhecido. E estava tudo lá no musical.

Leia mais:

Estrela de A Bela e a Fera, Emma Watson entrará com processo por fotos roubadas e publicadas na web

A Bela e a Fera: compare cenas e figurinos do filme com a animação de 1991

A Bela e a Fera espelha a diversidade na fábula clássica



Hoje, muita gente olha criticamente para os contos de fada.

Sim, com certeza, especialmente em relação à questão da síndrome de Estocolmo, de Bela se apaixonar por seu sequestrador. Essa versão já tinha sido utilizada. Então achava importante adaptar a situação e algumas escolhas de Bela para tornar evidente que ela não ia se apaixonar pela Fera. Quando a Fera pergunta, depois de eles terem uma conexão na cena do baile, se Bela poderia algum dia ser feliz ali, sua resposta é: "Alguém pode ser feliz sem ser livre?". E isso faz com que ele perceba que não pode nem colocar a pergunta até que os termos sejam diferentes. Foi uma mudança importante.

Está arrependido de ter comentado sobre a homossexualidade de Le Fou?

Não foi uma minha escolha falar sobre o assunto. Queria que as pessoas descobrissem quando assistissem ao filme. Agora mesmo, queria que as pessoas vissem para só então comentar.