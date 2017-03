Quem é quem em A Força do Querer, a nova novela das nove da Globo 

Televisão 31/03/2017 | 14h00 Atualizada em





Foto: Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

A Força do Querer, nova novela das 21h da Globo, estreia nesta segunda-feira. A trama, sobre dois amigos, Zeca (Marco Pigossi) e Ruy (Fiuk), que se apaixonam pela mesma mulher, Ritinha (Isis Valverde), traz para a discussão temas em voga atualmente, como identidade de gênero e feminismo. A história de Glória Perez se passa inicialmente no Pará e depois no Rio de Janeiro, e tem em seu elenco, entre outras estrelas, Paolla Oliveira, Dan Stulbach, Juliana Paes e Rodrigo Lombardi.

Abaixo, confira quem é quem em A Força do Querer:

Ritinha (Isis Valverde)

Foto: TV Globo / Divulgação

Nascida e criada na fictícia Parazinho, desde pequena é fascinada pelas águas do rio. É sedutora, assim como as sereias. Vive a euforia da juventude. Gosta do namorado Zeca (Marco Pigossi), mas deseja experimentar de tudo, conhecer outros lugares, aproveitar o que a vida tem a oferecer. Vai se envolver com Ruy (Fiuk).

Edinalva (Zezé Polessa)

Foto: Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Mãe de Ritinha (Isis Valverde), conta que a teve sozinha dentro de uma canoa e engravidou de um homem-boto. É uma mulher religiosa e correta. Mas, assim como a filha, gosta de aproveitar o que a vida tem de melhor.

Zeca (Marco Pigossi)

Foto: Estevam Avellar / TV Globo

É um jovem de sentimentos intensos. Tudo nele é grande e intempestivo: o coração, os gestos e a capacidade de ser tão rude quanto delicado, por exemplo. É filho de Abel (Tonico Pereira), de quem herdou a honestidade, o temperamento forte e o gosto pelas estradas. Louco por Ritinha (Isis Valverde), apaixona-se por Jeiza (Paolla Oliveira) quando se muda para o Rio de Janeiro.

Seu Abel (Tonico Pereira)

Pai de Zeca (Marco Pigossi). É muito religioso e tem uma interpretação muito própria dos ensinamentos bíblicos. Acredita que tudo nesse mundo é vontade de Deus, menos a fraqueza de Zeca por Ritinha (Isis Valverde).

Eugênio Garcia (Dan Stulbach)

Foto: Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Ocupa a diretoria da empresa de alimentos C.Garcia junto com o irmão Eurico (Humberto Martins), mas quer montar um escritório de advocacia. Sério, bonitão e cavalheiro, é o tipo de homem que costuma ser apontado como marido ideal. Casado com Joyce (Maria Fernanda Cândido), é pai de Ruy (Fiuk) e Ivana (Carol Duarte).

Joyce (Maria Fernanda Cândido)

Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Esposa de Eugênio (Dan Stulbach), mãe de Ruy (Fiuk) e Ivana (Carol Duarte). É uma mulher requintada, que cultua tudo o que diz respeito à beleza e ao universo feminino. Viverá seus maiores conflitos quando Ivana revelar que não se enxerga no corpo de uma mulher.

Ruy Garcia (Fiuk)

Foto: Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Rapaz alegre, bem-humorado, que vive sem grandes preocupações e está de casamento marcado com Cibele (Bruna Linzmeyer). Até que sua vida vira de cabeça para baixo ao se envolver com Ritinha (Isis Valverde).

Ivana (Carol Duarte)

Foto: Maurício Fidalgo / TV Globo/Divulgação

Foi criada para ser a imagem e semelhança de Joyce (Maria Fernanda Cândido), uma mulher extremamente feminina e elegante. Faz o que pode para não decepcionar a mãe, mas não consegue se reconhecer quando se vê no espelho. Iniciará uma jornada para compreender sua identidade de gênero.

Eurico Garcia (Humberto Martins)

Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Ocupa a diretoria da empresa de alimentos C.Garcia com o irmão Eugênio (Dan Stulbach). É um homem sem paciência para qualquer tipo de coisa que não tenha uma aplicação prática e tem muita dificuldade para lidar com mudanças. É casado com Silvana (Lilia Cabral) e pai de Simone (Juliana Paiva).

Silvana (Lilia Cabral)

Foto: Tata Barreto / TV Globo/Divulgação

Esposa de Eurico (Humberto Martins) e mãe de Simone (Juliana Paiva), vive um bom casamento e tem sucesso no trabalho como arquiteta. Porém, entrará em decadência por conta do vício no jogo, colocando-se muitas vezes em situações de grande risco.

Bibi (Juliana Paes)

Foto: Mauricio Fidalgo / TV Globo/Divulgação

É uma mulher dependente da adrenalina da paixão. Para ela, o fogo nunca será suficientemente alto. Abandona o noivo Caio (Rodrigo Lombardi), com quem teria um futuro promissor, para protagonizar a história de amor idealizada por ela com Rubinho (Emílio Dantas), com quem se casa e tem o filho Dedé (Gabriel Almeida Bravo). Mas essa relação a levará a caminhos tortuosos.

Rubinho (Emílio Dantas)

É uma espécie de "lobo em pele de cordeiro". Homem que se mostra romântico e carinhoso e que parece ser comandado pela mulher, mas na verdade a manipula. Ele alimenta a sede de Bibi (Juliana Paes) por emoções extremas e, desse modo, a domina.

Jeiza (Paolla Oliveira)

Foto: Cesar Alves / TV Globo/Divulgação

Policial do Batalhão de Ação com Cães e lutadora de MMA. Começa a namorar Zeca (Marco Pigossi) logo depois que ele se muda para Niterói, no Rio de Janeiro. A personalidade forte, garra e atitude não escondem seu lado sensual e feminino.

Cândida (Gisele Fróes)

Mãe de Jeiza. É namoradeira, está sempre envolvida em situações divertidas com os homens que conhece.

Caio (Rodrigo Lombardi)

Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Filho de Garcia (Othon Bastos) e irmão de Heleninha (Totia Meireles), é um homem sensível, inteligente, culto e apegado aos valores e princípios morais. Seu grande conflito será continuar amando Bibi (Juliana Paes), mesmo depois de ela escolher o mundo do crime.

