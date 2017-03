Queda na qualidade do serviço estremece relação de usuários de Santa Catarina com os Correios 

Serviço em crise 27/03/2017 | 03h00 Atualizada em

Atraso ou ausência de entregas, falta de funcionários e problemas na infraestrutura. Essas são algumas das queixas de empregados e clientes dos Correios em Santa Catarina. Nos próximos meses a tendência é que o cenário piore ainda mais, já que serão fechadas cinco agências no Estado e sairão 179 funcionários que aderiram ao Plano de Desligamento Incentivado (PDI), medidas adotadas para redução de custos em todo país.



As reclamações sobre correspondências que chegam atrasadas (quando chegam), encomendas extraviadas, entregas retidas e uma peculiar necessidade de, na alegada ausência de carteiros, o cliente ter de ir até um centro de distribuição buscar remessas em vez de recebê-las em casa têm minado a confiança na empresa, que já foi considerada um dos melhores serviços postais do mundo.



É o caso do aposentado Valdeci Floriano, que mora no centro de São José, na Grande Florianópolis. Ele teve que ir ao centro de distribuição para buscar contas vencidas no início do mês e uma encomenda que estava no local desde o dia 10 de março, mas ainda não havia sido entregue em sua residência. Não é raro se formarem filas no galpão de distribuição de encomendas. Em meados de março um grupo se irritou com a situação e invadiu o local onde as entregas se acumulam. A polícia foi acionada para resolver o tumulto, segundo informações do sindicato da categoria.



Depois do episódio, o atendimento no centro de distribuição e entregas da cidade foi fechado. A consultora Renata Jardim, 35 anos, deu de cara na porta ao tentar retirar uma encomenda que tinha como prazo seis dias úteis para chegar a sua casa e já havia sido postada há 20 dias.



Em nota, os Correios informam que a entrega de objetos diretamente nos centros de distribuição em São José foi realizada temporariamente para resolver situações atípicas e esporádicas.



Como uma quantidade significativa de clientes ¿passou a procurar, com frequência e por quaisquer motivos tais unidades, que não são de atendimento¿, isso impactou na rotina de trabalho e eles não farão mais atendimento diretamente ao público.

Número insuficiente de profissionais

O problema com as entregas se espalha pelo Estado. Thaís Moreira, integrante da diretoria executiva do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos e Similares de Santa Catarina (Sintect-SC), diz que esse ¿atraso



crônico¿ é resultado de uma série de fatores, principalmente a falta de pessoal. Estima-se um déficit de pelo menos 1,5 mil colaboradores no Estado. Ela completa que a estatal implantou no ano passado o sistema de Distribuição Domiciliar Alternada (DDA), no qual o carteiro não passa mais todos os dias em determinada rua, mas em dias alternados.



– A demanda cresceu muito. Diminuiu a correspondência simples, mas as encomendas têm volume grande e os Correios também operam como banco postal. Tudo isso com o quadro de pessoal de sempre.



Thaís aponta ainda que há problemas como falta de manutenção das unidades e de infraestrutura. No centro de distribuição dos Ingleses, em Florianópolis, por exemplo, antes havia 31 motos para as entregas, agora são 16, o que resulta em trabalhadores parados esperando veículos. Os problemas estremecem a relação inclusive entre carteiros e moradores.

Em nota, a assessoria de imprensa dos Correios em SC admite que há situações comuns em todo o Estado que levam ao atraso nas entregas. Alguns fatores apontados são falta de pessoal, ausências de empregados por motivos de saúde e uso do CEP errado ou genérico pelos clientes.



Para minimizar os impactos, informa que buscam aprimorar processos internos e realizam atividades extraordinárias durante os finais de semana para cumprir os prazos previstos para cada tipo de serviço.



O presidente dos Correios, Guilherme Campos Júnior, admite que a qualidade do serviço dos Correios caiu, mas não ¿é esse desastre que todo mundo coloca¿.



– Ela está aquém do que era, mas ainda tem um índice muito razoável. Quero voltar à qualidade de antigamente. Só que muita coisa tem de ser feita, readaptada. Ainda mais quando você tem de adequar os custos da empresa à nova realidade – diz.

*Colaborou Guilherme Justino