Queda de barreira deixa trânsito em meia pista na Serra do Rio do Rastro

Bom Jardim da Serra 13/03/2017 | 08h42 Atualizada em

A queda de uma barreira, consequência do temporal que atingiu várias cidades de Santa Catarina no fim de semana, deixou o trânsito em meia pista na Serra do Rio do Rastro na noite de domingo. O desmoronamento ocorreu por volta de 19h no Km 408 da SC-390, em Bom Jardim da Serra.

Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv-SC), os trabalhos para remoção das pedras será feito na manhã desta segunda, já que no domingo as condições do tempo ainda dificultavam a atuação das equipes do Deinfra. A expectativa é de que o tráfego seja totalmente liberado até meio-dia.

Leia também:

Pelo menos 10 cidades de SC têm chuva forte, vendaval ou queda de granizo



Semana começa com ar seco e predomínio do sol em todo o Estado