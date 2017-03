Quase 9 mil saques de contas inativas do FGTS já foram feitos em Florianópolis

Dinheiro na mão 11/03/2017 | 15h09 Atualizada em

Mais de 8.650 saques de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) já foram realizados na Grande Florianópolis. Os trabalhadores da região retiraram ao todo R$ 3 milhões, enquanto no país 3 milhões de trabalhadores já retiraram R$ 3,8 bilhões. No Vale do Itajaí, foram realizados 50 mil atendimentos (não necessariamente saques).

Apesar de ainda não haver um balanço estadual, os números preliminares foram divulgados pela Caixa na manhã deste sábado, 11, quando cerca de 100 agências catarinenses estiveram abertas das 9h às 15h para atender à população. Nessa etapa, os saques só podem ser feitos pelos nascidos em janeiro e fevereiro, mas a população em geral pode ir até as unidades para tirar dúvidas. Na segunda e na terça-feira, as agências abrem duas horas antes: às 8h da manhã — 9h em alguns municípios cujo expediente normalmente só tem início às 11h.

No início da manhã, uma pequena fila formou-se para fora da agência da Caixa no entorno da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Já nos Ingleses, no Norte da Ilha, a concentração de trabalhadores que tentava sacar ou alterar o cadastro junto ao banco do governo federal era maior.

De acordo com o diretor regional de negócios da Caixa, Hélio Luiz Duranti, o atendimento vem acontecendo dentro da normalidade. E, como a média do valor sacado na região metropolitana da capital tem sido de R$ 340 (valor pequeno frente aos R$ 1.150 da média brasileira), a maior parte dos contribuintes nem precisa entrar na agência.

— Registramos problemas pontuais em caixas eletrônicos, que foram resolvidos dentro de 10 minutos, sendo necessário somente o reinício da máquina. Dentro das agências brasileiras, 25 mil pessoas estão trabalhando no atendimento expresso. Reforçamos que a pessoa pode transferir gratuitamente para outros bancos, sem custo nenhum. A única diferença é que, aos sábados, não é possível fazer TED, só DOC — diz em relação às modalidades de transferência bancária.

A Caixa (100 agências no Estado, 18 na Grande Florianópolis e 82 lotéricas) vai abrir aos sábados em outras três oportunidades ao longo do semestre: 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.

Duranti neste sábado na agência da Caixa na UFSC Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

Leia também:

Veja quais agências da Caixa em SC têm horário diferenciado para saque de contas inativas do FGTS

FGTS de contas inativas: saiba como garantir o seu dinheiro direto na conta bancária



Saques do FGTS inativo começam na próxima sexta-feira