Quarta-feira terá chuva no Litoral e Norte e predomínio de sol no Oeste e Planalto Sul de SC

A quarta-feira permanece com tempo instável em boa parte de Santa Catarina. No Litoral e Norte, devido à circulação marítima, o dia será de muitas nuvens e a chuva fraca chega especialmente no início do dia e à noite. Já no Oeste e Planalto Sul, segundo a Epagri/Ciram, o predomínio é de sol.

A temperatura segue mais alta no Oeste devido à pouca nebulosidade. Nestas regiões os termômetros marcam 30ºC à tarde. Na Serra, após uma madrugada com 5ºC, a temperatura não deve passar de 26ºC. Nas demais cidades, conforme a previsão do tempo, as máximas chegam aos 28ºC.

Para o meteorologista Leandro Puchalski, a condição do tempo ocorre devido os ventos que continuam trazendo umidade do mar para o litoral de SC.

— A quarta-feira vai continuar sendo influenciada por esses ventos de Sudeste/Leste que vão novamente "trazer" umidade do mar. Sul, Litoral, parte da Serra, Vale do Itajaí e Norte terão outro dia de muitas nuvens.



Próximos dias

Na quinta-feira o sol novamente aparece e o tempo será seco dos Planaltos para ao Oeste. Com a diminuição da umidade, Sul, Vale do Itajaí, Norte e Litoral também registram tempo mais firme. Para a sexta-feira, a previsão aponta para o predomínio de sol, com mais nuvens no Norte catarinense.



