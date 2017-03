Quarta-feira deve ter aumento de nuvens e chuva fraca em Blumenau

Previsão do tempo 14/03/2017 | 20h49

Depois das temperaturas agradáveis registradas na terça-feira em Blumenau — a máxima registrada foi de 28,3 °C, a quarta-feira deve ser de nuvens e até chuva. Segundo informações do Alertablu, a umidade do mar em direção ao continente deve fazer com que o dia seja mais nublado na cidade e há chance de chuva fraca a isolada no começo da noite.



A previsão é que a temperatura mínima varie entre 19 °C e 21 °C e máxima de 26 °C a 28 °C. Na quinta e na sexta-feira, uma frente fria avança pelo Estado deixando o tempo instável e com possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar de 19 ºC a 33 ºC ao longo desses dois dias.