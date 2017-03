Público lota Avenida Beira-Mar nas comemorações do aniversário de Florianópolis

344 anos 23/03/2017 | 21h34 Atualizada em

A chuva na tarde desta quinta-feira, aniversário de Florianópolis, parecia que ia afugentar o público dos shows gratuitos do Dazaranha, Buchecha e Camerata Florianópolis na Avenida Beira-Mar Norte.



Mas foi só o Dazaranha tocar os primeiros acordes para uma multidão se reunir em frente ao palco. Não tem jeito. Todo mundo de Florianópolis já viu a banda, mas não perde a chance de curtir de novo, por isso não teria grupo melhor para comemorar o aniversário da cidade.

Paranaense de Maringá, a médica Isabela Dessotti já perdeu a conta de quantos shows do Dazaranha assistiu. Nesta quinta, estava acompanhada da filha Maria Clara, manezinha.



– Não tinha coisa melhor para hoje. Daza é a cara de Floripa. Me sinto daqui já, vim para trabalhar e aqui fiquei – conta.



Depois, foi a vez de Buchecha. Com uma hora de atraso, o cantor subiu ao palco e chamou cerca de 10 mulheres para dançar hits do funk. Simpático, desceu do palco e tirou foto com todo mundo.



– Sou um carioca que vem muito para cá. Adoro, e hoje estar aqui no aniversário da cidade é muito representativo. Floripa recebe o funk tão bem, virou meio que um QG do funk nacional – disse após o show.



Outra queridinha dos florianopolitanos, a Camerata Florianópolis, voltou a se apresentar gratuitamente no trapiche da Beira-Mar e só reforçou a popularidade entre os manés. Ao se unir ao Daza pela primeira vez, então, o sucesso estava garantido. O vocalista e guitarrista da banda Moriel da Costa adiantou que a parceria vai continuar e prometeu surpresas para 2017.

O Daza não poupou elogios à orquestra que também teve participação da cantora Carla Domingues, Dandara e François Muleka. A festa da Beira-Mar encerrou com um breve show de fogos de artifícios.

Buchecha convidou 10 mulheres para dançar funk no palco Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

Centro histórico teve apresentações culturais

No Largo da Alfândega, o movimento estava fraco, mas um público tímido curtia um samba e assistia às apresentações dos grupos de velhas guardas das escolas de samba da Capital. No local, havia também feirinha de artesanato e food trucks.



Os bonecos do Berbigão do Boca, que não foram às ruas no Carnaval deste ano, também participaram da festa e animaram o almoço de quem escolheu o Mercado Público para curtir o feriado – os bonecos do jornalista Aldírio Simões, do músico Luiz Henrique Rosa e do folclorista Franklin Cascaes fizeram parte do cenário das comemorações.

