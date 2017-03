Promoções do Dia do Consumidor no comércio eletrônico miram saque das contas inativas do FGTS

15 de março 15/03/2017 | 11h19 Atualizada em

O Dia do Consumidor, comemorado nesta quarta-feira, 15 de março, ganha força neste ano a partir de promoções nas lojas online. O e-commerce promove até sexta-feira a Semana do Consumidor, com descontos equivalentes à Black Friday.

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico em Santa Catarina (ABComm-SC) espera R$ 224 milhões em vendas no país, um acréscimo de 18% em relação ao ano passado. Mais do que no consumo, a entidade ainda projeta que o Estado se destaque no fornecimento de produtos a partir de lojas virtuais, principalmente da indústria catarinense.

O saque das contas inativas do FGTS pode incrementar a quarta edição do dia e da semana do consumidor. O comércio está de olho nos R$ 3,8 bilhões que foram liberados pela Caixa Econômica Federal somente no primeiro dia de saques, na sexta-feira passada.

— As pessoas começaram a procurar o Buscapé, vimos um crescimento muito forte nos acessos logo depois do Carnaval, que costuma ser um período fraco, coincidindo com as notícias sobre o FGTS. Existe a intenção de compra. Isso mostra que o consumidor também tem otimismo de que não vai ser mandado embora (do emprego), que pode gastar o dinheiro do FGTS, não para extravagâncias, mas para realizar um desejo — considera o vice-presidente de produtos do Buscapé, Fábio Sakae.

Para o Buscapé, o Dia do Consumidor é a quarta maior data do ano, ficando atrás da Black Friday, Natal e Dia das Mães, nesta ordem. Ainda não é grande a adesão de lojas físicas catarinenses neste ano, pelo menos, não com os mesmos descontos oferecidos pelo e-commerce nesta temporada, mas a tendência é de que a data se consolide nos próximos anos nas lojas de rua, acompanhando o crescimento inicial na internet.

Mesmo com o Dia do Consumidor sendo próximo da Páscoa, que neste ano cai no terceiro domingo de abril, março ainda é um mês vazio de datas comemorativas que sejam rentáveis para o comércio. Este 15 de março preenche uma época lenta para o varejo como acontece com a Black Friday no mês de novembro. É uma oportunidade, portanto, de movimentar as vendas. E o início dos saques das contas inativas do FGTS veio como um impulso neste ano.

De olho nos eletrônicos

Eletroeletrônicos são o foco principal das promoções nesta data, assim como costuma ocorrer na Black Friday. O faturamento das compras on-line no país nesta data, em 2016, chegou a R$ 224 milhões, e a expectativa da Ebit, empresa referência em informações sobre o varejo eletrônico brasileiro, aponta para um faturamento de R$ 265 milhões neste ano. Também crescem os mercados da moda e o de produtos automotivos.

— Percebemos a questão econômica da população pelo tipo de produto que começa a aparecer. Neste ano, tem sido muito relacionado à manutenção de carro. As pessoas deixam de trocar de carro e optam por comprar o pneu on-line — observa Fábio.

A data em Santa Catarina

Com nova diretoria recém-empossada na terça-feira, o Procon de Santa Catarina não preparou ações para a data que foca no consumidor. Conforme o novo diretor Michel da Silva, a missão foi delegada aos municípios.

— A antiga gestão já tinha deixado articulado alguns programas para essa semana, com os Procons municipais fazendo essa ação de maneira distrubuída e conosco prestando auxílio com informações, fornecimento de códigos [de Defesa do Consumidor] para distribuição e colaborando com suporte, apoio, e técnicos — disse por telefone ao DC.

Já a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico em Santa Catarina (Abcomm-SC) prepara no fim do mês o 2º Seminário Catarinense de Comércio Eletrônico para marcar o Dia do Consumidor. O evento acontece no dia 30, na Unisul em Palhoça (confira a programação abaixo).

O presidente, Cristiano Chaussard, reforça a importância da data na consolidação do comércio eletrônico:

— É um contrapeso em relação ao semestre, porque a maior parte do calendário promocional de alto consumo está no segundo semestre, que é Black Friday e Natal. Isso acaba desequilibrando. A aposta no Dia do Consumidor, uma data consolidada no mundo, sirva como força maior para que primeiro semestre tenha algum peso de consumo, um equilíbrio de faturamento — avalia.

Em conjunto com o departamento de pesquisas da Fecomércio, a Abcomm-SC ainda pretende realizar levantamentos de mercado para o comércio eletrônico no Estado. Essa é a primeira ação inter-institucional da entidade catarinense focada em e-commerce.

Serviço - 2º Seminário Catarinense de Comércio Eletrônico

Data: 30/03

Local: Auditório G Unisul Pedra Branca - Palhoça

Horário: 19h.



Programação:

18h30: Recepção dos participantes com coffee-break



Início Seminário

19h30 - 19h50 - Abertura com apresentação ABComm/SC



19h50 1ª Palestra: Implantando e gerenciando um pequeno e-commerce

Palestrante: Felipe Souto - Empresário e consultor - Maxi Móveis para Salão

Duração: 50 minutos



20h40. 2ª Palestra: Estratégia de Negócios Digitais e Marketing Digital para E-commerce

Palestrante: Valéria Bitencourt - Gerente de E-commerce - Lojas Koerich

Duração: 50 minutos



21h30 às 21h45 - Homenagem aos voluntários



21h45 Painel de debates: temas relacionados ao e-commerce serão debatidos com os participantes

Painelistas: presidente ABComm/SC, palestrantes, professor doutor Unisul e aapoiador.



22h30: Encerramento

Você sabia?

O Dia do Consumidor entrou para o calendário depois de um discurso do presidente norte-americano John F. Kennedy ao congresso norte-americano, em 15 de março de 1962, sobre os direitos dos consumidores definidos por ele nas relações de comércio.

Com informações do Diário Gaúcho



Leia também:

Dicas de como garantir o melhor preço e fazer compras seguras online

Black Friday: 41% das reclamações em SC são por propaganda enganosa