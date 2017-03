Promessas do tênis disputam torneio de olho em vaga na chave principal de Roland-Garros

Em Florianópolis 09/03/2017 | 06h01 Atualizada em

Até domingo, Florianópolis volta a ser a Capital do tênis, mas com sotaque francês. Trinta e dois tenistas de diversos estados do país entrarão em quadra para disputar uma das mais importantes competições da carreira. Pela terceira vez, o Brasil recebe o Rendez-Vous à Roland-Garros, evento que dará oportunidade para o grande vencedor de ir a Paris para brigar por uma vaga na chave principal na categoria juvenil do famoso Grand Slam.



E não foi à toa que Floripa foi escolhida para sediar esta importante competição. Terra de Gustavo Kuerten, que em 2017 comemora 20 anos da primeira conquista de Roland-Garros, torneio que voltou a vencer outras duas vezes e que o consagrou como tenista, a cidade receberá os principais jovens talentos do esporte e, quem sabe, acompanhar o surgimento de um novo Guguinha.

Jogos começam às 9h desta quinta-feira

As partidas começam hoje e serão todas disputadas no Lagos Iate Clube (LIC), na Lagoa da Conceição. O local foi todo preparado nos moldes do evento em Paris, com a tradicional quadra de saibro, piso favorito da maioria dos tenistas e também de Guga Kuerten.

– Quero que os atletas mostrem que sabem escorregar no saibro como campeões – disse Patrícia Froissart, vice-presidente da Federação Francesa de Tênis (FFT).

Partidas serão disputadas nas quadras do Lagoa Iate Clube Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Santa Catarina terá quatro representantes em ação: Paola Campigoto, Gabriela Azambuja, Mateo Reyes e Leonardo Frederico.

– O nível do torneio é bem forte, só tem meninos bons jogando. Espero aproveitar ao máximo essa oportunidade – fala Leonardo Frederico, de 17 anos, de Tijucas.

O campeão da etapa de Florianópolis irá para França disputar com tenistas de outros cinco países (China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia e Japão) a vaga na chave principal do torneio juvenil de Roland-Garros.

– Dos torneios infanto-juvenis, com certeza, é um dos maiores que Floripa já recebeu. Temos a tradição de receber torneios como Copa Davis, WTA, e tem uma simbologia em função da conquista do Guga, toda essa relação entre Floripa e Paris, que o Guga conseguiu fazer essa ponte. É um evento com apelo técnico muito forte, que serve de trampolim para que os nossos tenista possam se projetar – explica Rafael Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis.

Os participantes são jovens, têm entre 15 e 18 anos, e não eram nem nascidos quando Gustavo Kuerten começou a aparecer para o mundo. Mas, ao longo das carreiras foram conhecendo a trajetória do ex-tenista e, claro, viraram fãs do manezinho. Mas, como tenistas de um outra geração também sobra espaço para outros ídolos.

– O Guga é um ídolo, mas eu gosto bastante do Rafael Nadal, me espelho bastante no jogo dele, desde pequeno – conta Mateo Reyes, que nasceu no Equador e agora mora e compete por Itajaí.

– Eu não cheguei muito a pegar a essa época do Guga, mas claro, eu sabia quem ele era. Depois fui conhecendo e ele virou meu ídolo – relembra Paula Campigotto de apenas 15 anos, de Joinville.

Jogos desta quinta



Feminino

Vitória Okuyama (PR) x Mariana Borges (SP)

Luiza Fullana (DF) x Bruna Sampaio (DF)

Ana Luíza Cruz (SP) x Laura Wayerbacher (RS)

Gabriela Azambuja (SC) x Alexandra Silva (SP)

Kathleen Percegona (PR) x Priscila Baptista (SP)

Raíssa Wagner (DF) x Marina Figueiredo (MG)

Isabela Mercante (RJ) x Carolina Porto (SP)

Paola Campigotto (SC) x Nathália Gasparin (PR)

Masculino

Matheus Pucinelli (SP) x Paulo Saraiva (DF)

Pedro Cordeiro (SP) x Matheus Leite (SP)

João Pedro Ferreira (MG) x João Gianella (SP)

Mateo Reyes (SC) x Bruno Pessoa (SP)

Alberto Mello (SP) x Vixtor Castro (PR)

Leonardo Frederico (SC) x Christian Oliveira (RJ)

Rodrigo Rattes (RJ) x Luiz Eduardo dos Santos (PR)

Diego Padilha (SP) x Gilbert Junior (DF)

Paola Campigotto, Mateo Reyes,

Leonardo Frederico e Gabriela Azambuja serão

