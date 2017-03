Proibição britânica de computadores em aviões começará até sábado

Londres 22/03/2017 | 11h50

As companhias aéreas afetadas pela proibição de computadores portáteis e tablets em voos rumo ao Reino Unido a partir da Turquia e de 5 países árabes têm até sábado para começar a aplicar a medida, declarou nesta quarta-feira o governo britânico.

Até as 00h01 GMT de sábado (21h01 de sexta, horário de Brasília), a medida deverá estar em vigor mas, de qualquer forma, segundo uma porta-voz do ministério dos Transportes, os passageiros "já devem ir ao aeroporto com a ideia de que as medidas já são aplicadas".

Washington e Londres decidiram na terça-feira proibir os computadores portáteis e os tablets na cabine dos voos com origem em vários países árabes e Turquia.

No caso do Reino Unido, a medida englobará os voos que partem de Turquia, Líbano, Jordânia, Egito, Tunísia e Arábia Saudita.

Os Estados Unidos citaram o risco de esconder bombas nestes aparelhos. Em Londres, o ministro dos Transportes britânico, Chris Gayling, disse ao Parlamento que é preciso ir adequando as medidas de segurança às "mudanças constantes" na "ameaça terrorista".

As 14 companhias aéreas afetadas foram alertadas imediatamente após a decisão do governo, anunciada na terça-feira, mas as disposições para colocar a medida em prática exigiam vários dias.

* AFP