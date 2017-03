Programa balístico norte-coreano tem "progressos significativos", alerta Coreia do Sul

Tensão 20/03/2017 | 07h43 Atualizada em

O teste da Coreia do Norte de um motor de foguete demonstra "progressos significativos" em seus programas balísticos, afirmou, nesta segunda-feira, a Coreia do Sul.



No domingo, a imprensa norte-coreana anunciou que o líder Kim Jong-un havia supervisionado um teste no país. A ação coincidiu com a visita a Pequim do secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson.

— Precisamos de análises mais amplas da força propulsiva e de suas potenciais aplicações — declarou o porta-voz do ministério sul-coreano da Defesa, Lee Jin-woo.



Leia mais

Forças russas e sírias atacam rebeldes em Damasco

Porta-voz diz que Trump não se negou a apertar mão de Merkel

Israel ameaça destruir sistemas de defesa aérea da Síria



Nos últimos meses, a Coreia do Norte intensificou o desenvolvimento de programas balístico e nuclear, vetados pela comunidade internacional. Por ordem de Kim Jong-un, os norte-coreanos lançaram, no início de março, uma salva de mísseis balísticos. Três projéteis caíram no mar em uma área próxima ao Japão.

Pyongyang aspira fabricar um míssil intercontinental balístico (ICBM) com capacidade para alcançar o continente americano. O teste mais recente de um motor de foguete havia acontecido em setembro, quando Kim Jong-un prometeu que seu país poderia "dispor de satélites geoestacionários em um prazo de dois anos".

Diversas resoluções internacionais proíbem Pyongyang de prosseguir com os programas nucleares e balísticos. Antes de visitar Pequim, Tillerson viajou a Tóquio e Seul, onde insistiu que Washington não continuará com a política de "paciência estratégica" a respeito de Pyongyang — uma abordagem que, segundo ele, resultou em fracasso.

Além disso, Tillerson afirmou que uma operação militar está entre as opções para os Estados Unidos. A declaração rompe com a política diplomática da China, um dos poucos aliados do regime norte-coreano.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP