Washington 08/03/2017 | 11h18

A produtividade nos Estados Unidos aumentou de forma modesta no quarto trimestre, de acordo com a estimativa fina do departamento do Trabalho.

O aumento foi de 1,3% no último trimestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015.

Os analistas esperavam que o governo revisasse em alta a produtividade, situando-a em 1,5%.

* AFP