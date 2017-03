Produção industrial tem nova alta e cresce 0,6% em janeiro em SC

Economia 14/03/2017 | 11h15 Atualizada em

A indústria catarinense teve, em janeiro de 2017, o segundo resultado positivo seguido nos últimos meses. Na comparação com dezembro de 2016, a alta foi de 0,6%, o que sinaliza uma recuperação mais consistente do setor no Estado. Em dezembro, a alta havia sido de 6,3%, enquanto em novembro a produção industrial havia ficado estável. Os resultados são da Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Santa Catarina foi um dos nove estados a registrar crescimento em janeiro. Entre estes, a principal alta foi a do Espírito Santo (4,1%), seguido de Pará (2,4%), Goiás (2,4%) e Pernambuco (2,1%). Na contramão desse resultado, quatro estados tiveram queda na indústria. São eles: Bahia (-4,3%), Ceará (-3,4%), Rio Grande do Sul (-3,1%) e Paraná (-0,8%). O total nacional também registrou queda: -0,1%.

Na comparação com janeiro de 2016, o resultado catarinense é ainda mais animador: aumento de 5,6%. Apesar disso, o acumulado dos últimos doze meses registra queda de -2%. O resultado é explicado pelo mau desempenho da indústria nos meses do meio do ano de 2016. O único estado a ter alta nesse índice é o Pará, com 9,3%.

Por áreas

Das doze divisões industrias pesquisadas pelo IBGE, sete tiveram alta no Estado em janeiro. As principais influências positivas sobre o total da indústria de SC vieram do setor de produtos alimentícios (15,5%) e de confecção de artigos do vestuário e acessórios (17,8%). Vale citar também os avanços vindos de metalurgia (10,3%), de produtos de madeira (9,3%) e de máquinas e equipamentos (6,7%).

Por outro lado, as influências negativas mais importantes sobre o total da indústria foram assinaladas pelos setores de produtos de minerais não-metálicos (-10,1%), de produtos de borracha e de material plástico (-7,0%), de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-5,5%) e de produtos de metal (-9,8%).