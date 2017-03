Procuradoria de Paris pede arquivamento de caso de estupro de crianças por soldados franceses

Paris 21/03/2017 | 17h15

A Procuradoria de Paris solicitou o arquivamento da investigação sobre o estupro de crianças por soldados franceses da operação Sangaris na República Centro-Africana, em 2013-2014, indicaram nesta terça-feira à AFP fontes judiciais.

Cabe agora aos juízes ordenar um julgamento ou confirmar esse arquivamento, a hipótese mais provável uma vez que nenhuma acusação foi pronunciada.

As acusações abalaram o exército francês, presente na RCA para restaurar a segurança após meses de violência sectária entre rebeldes e milícias.

Para a Procuradoria, "não pode ser afirmado que algum abuso sexual foi cometido contra esses menores", as provas recolhidas e "a variação nos testemunhos não permitem estabelecer os fatos contra os militares que foram ouvidos neste caso", declarou à AFP uma fonte próxima ao caso.

O caso escândalo revelado no final de abril de 2015, quando o jornal britânico The Guardian relatou um memorando interno da ONU relatando as audiências de seis crianças, com entre 9 e 13 anos de idades, que se queixavam de abusos sexuais cometidos por militares no campo de deslocados do aeroporto M'Poko de Bangui em troca de rações alimentares, entre dezembro de 2013 e junho de 2014.

A Procuradoria de Paris abriu em julho de 2014 uma investigação preliminar, mas sua existência foi mantida em segredo e as autoridades francesas e da ONU foram acusadas de encobrimento.

As crianças acusavam inicialmente catorze soldados, mas as investigações posteriores não conseguiram comprovar os crimes.

O memorando da ONU citava seis testemunhos, de quatro menores que afirmaram ter sido vítimas e de duas testemunhas.

* AFP