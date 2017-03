Procurado crocodilo que matou pescador no sudeste do México

Tuxtla Gutiérrez 15/03/2017 | 17h05

As autoridades mexicanas procuram um grande crocodilo que atacou e matou um jovem que pescava junto com outros três em uma reserva natural no sudeste do México, no sábado.

A equipe da Comissão Nacional de Áreas Naturais Protegidas procura crocodilos "de tamanho superior a três metros" de comprimento para realizar lavagens estomacais, avaliar qual tem restos humanos e encontrar o que atacou os jovens no sábado, disse nesta quarta-feira à AFP uma fonte desta instituição.

"Os jovens estavam pescando quando um crocodilo os atacou e matou um deles. Os outros três conseguiram escapar para retornar à comunidade e pedir ajuda", reportou a Comissão na terça-feira.

Os quatro jovens, com idades próximas a 18 anos, estavam na Reserva da Biosfera La Encrucijada, no município de Acapetahua de Chiapas, onde "não é autorizado realizar a atividade pesqueira", acrescentou a fonte.

A reserva tem uma extensão de 260 km e possui 42 espécies de répteis.

* AFP