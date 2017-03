Principais sindicatos estão otimistas com negociações salariais em Joinville

Indústria 04/03/2017 | 08h01

O período dedecomeçou em fevereiro e se estenderá pelos próximos meses para os principaisde. Apesar de mais um ano de crise econômica, a maioria das categorias está com boas expectativas para as rodadas de discussão com os sindicatos patronais. O objetivo é conseguir pelo menos a reposição da inflação e aquilo que for possível de ganho real.(Sinditex) é o único que já teve a negociação encerrada e um acordo firmado com o sindicato patronal. No último dia 25, cerca de 280 trabalhadores se reuniram em uma assembleia geral extraordinária e aprovaram a proposta de reposição da inflação do período (5,44%), mais aumento real de 0,26%. Além disso, o piso salarial único sofreu reajuste de 8%, subindo para R$ 1.276 mensais (R$ 5,80 por hora).— A negociação neste ano foi complicada, mas o pessoal ficou satisfeito no final. Acho que, dificilmente, daqui para frente neste ano, alguma categoria em Santa Catarina vai conseguir o que tivemos — comemora.Outros dois sindicatos têm como data-base o mês de abril para as negociações. Ojá está entregando a pauta de reivindicações para o sindicato patronal, mas ainda não houve o início das discussões. Segundo o presidente Silvio de Souza, o pedido é de reposição da inflação, mais ganho real de 5%. No ano passado, a categoria conseguiu apenas a inflação.— As expectativas são boas. Esperamos que a gente faça uma boa negociação, até porque os indicadores estão dizendo que as condições estão boas — afirma.também aguarda as primeiras rodadas de negociação após apresentar as reivindicações para os patrões. Com 1º de abril como data-base, a categoria pede a reposição da inflação e mais aumento real de 3%. Além disso, solicita o transporte gratuito para trabalhadores que precisam usar ônibus e que a divisão da participação no lucro e resultados das empresas seja feita em partes iguais, já que algumas empresas realizam de forma proporcional ao salário.Entre os pedidos, também estão o aumento do piso salarial de R$ 1.140 para R$ 1.300, a renovação da convenção coletiva 2016/2017 e investimentos permanentes no setor de saúde e segurança do trabalhador. O presidente do sindicato, Rodolfo de Ramos, diz que no ano passado foram 90 dias turbulentos para conseguir 70% de reposição da inflação e um abono de R$ 1.250.— Agora, esperamos conseguir 100% do INPC e alguma coisa de ganho real. No ano passado, o INPC foi de 9,74%, mas acreditamos que neste ano deve fechar, no máximo, em 4,5% — conta.(Siticom) tem como data-base o mês de maio. A categoria informou que as negociações devem começar apenas em abril. Oe região tem abril como data-base. A categoria realizou convenção coletiva no dia 11 para construir a pauta de reivindicações, que foi entregue ao sindicato patronal. A reportagem não conseguiu contato com a entidade para saber os detalhes dos pedidos realizados. As negociações ainda não começaram.: 6 mil trabalhadores.: fevereiro.: acordo firmado com o sindicato patronal.: 12 mil trabalhadores.: abril.: reivindicações enviadas ao sindicato patronal e à espera do início das rodadas de negociação.: 18 mil: abril: reivindicações enviadas ao sindicato patronal e à espera do início das rodadas de negociação.: 12 mil trabalhadores.: abril.: reivindicações enviadas ao sindicato patronal e à espera do início das rodadas de negociação.: 6 mil trabalhadores.: maio.: negociações devem começar apenas em abril.