Londres 06/03/2017 | 14h11

As principais bolsas europeias fecharam em baixa, com exceção de Madri, no início de uma semana com reuniões importantes, principalmente a do Banco Central Europeu.

Em Londres, o índice FTSE-100 caiu 0,33%, em Frankfurt, o Dax perdeu 0,57%, e, em Milão, o FTSE Mib cedeu 1,09%.

Já a bolsa de Madri fechou quase em equilíbrio, +0,06%.

