Primeiro-ministro da Espanha critica ruptura constitucional na Venezuela

Diplomacia 31/03/2017 | 09h01 Atualizada em

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, demonstrou preocupação, nesta sexta-feira, após a decisão do Tribunal Supremo da Venezuela (TSJ) de retirar os poderes da Assembleia Nacional. Rajoy advertiu que uma ruptura na separação dos poderes significa que "a democracia se rompe".



"Se a divisão de poderes se rompe, a democracia se rompe. Pela liberdade, democracia e Estado de Direito na Venezuela", escreveu Rajoy pouco antes das 9h (4h ho horário de Brasília), pelo Twitter.

Si se rompe la división de poderes se rompe la democracia. Por la libertad, la Democracia y el Estado de derecho en Venezuela. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 31 de março de 2017

Leia mais

Suprema Corte da Venezuela assume funções do Parlamento

Brasil repudia decisão de Corte venezuelana que retira poderes do Legislativo



A reação do primeiro-ministro espanhol se soma a uma avalanche de críticas da comunidade internacional contra o governo de Nicolás Maduro, após a decisão do TSJ, classificada de "golpe de Estado" pelo presidente do Parlamento, Julio Borges.

Estados Unidos, União Europeia, Organização dos Estados Americanos (OEA), Canadá e vários países da América Latina (Brasil, Colômbia, Chile, Peru, Argentina, México, Panamá e Guatemala) também criticaram a decisão da Sala Constitucional do TSJ — acusado pela oposição de servir ao governo — de assumir as funções do Parlamento.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP