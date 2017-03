Primeiro dia de saques das contas inativas do FGTS provoca filas nas agências da Caixa em SC /

Seu dinheiro 10/03/2017 | 09h21 Atualizada em

O primeiro dia de saques das contas inativas do FGTS começou movimentado nas agências da Caixa Econômica Federal na Grande Florianópolis. Em São José, a fila para ser atendido dava voltas dentro da agência do bairro Kobrasol por volta das 9h. Podem retirar o dinheiro do fundo a partir desta sexta-feira, 10, trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro que tenham pedido demissão de empregos até o dia 31 de dezembro de 2015 ou tenham sido demitidos por justa causa.

Nas agências, os funcionários atendiam pessoas que tinham dúvidas sobre como sacar o benefício. Eles estimavam que 40% dos trabalhadores iriam sacar os valores na parte interna do atendimento. Dessas, cerca de 25% optariam por fazer um DOC para suas contas em outros bancos. O restante dos clientes deve usar as máquinas de autoatendimento para retirar o dinheiro, mas, para isso, é necessário ter o cartão cidadão e a senha, ou somente a senha e ter até R$ 3 mil em contas inativas.

Na agência do ARS, no Centro de Florianópolis, cerca de 20 pessoas estavam na fila antes das 8h da manhã, quando ocorreu a abertura das portas. Uma mulher chegou às 5h40min e não havia saído da agência até 9h. Ocorreu um problema momentâneo nos caixas eletrônicos, que ficaram foram do ar, mas a questão foi solucionada em poucos minutos.

Em Palhoça, as três agências abriram às 9h. Entre 60 e 70 pessoas faziam filas antes da abertura das portas, mas não havia tumulto. Segundo o repórter Felipe Reis, da rádio CBN Diário, não era visto policiamento ao redor das agências, o que provocou temor de assaltos por partes dos clientes.

Veja dicas para realizar os saques

1) Agências abertas no sábado

Para atender as pessoas que vão sacar o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 1.841 agências da Caixa Federal estarão abertas em todo o país no próximo sábado, dia 11 de março. Em Santa Catarina, as unidades abrem no sábado, das 9h às 15h. Só em Florianópolis são seis agências. Confira o endereço de todas elas neste link. No mapa, veja as agências abertas na Capital e Região Metropolitana.

2) Caixa abre duas horas mais cedo na sexta, na segunda e na terça-feira

Na sexta-feira (dia 10), segunda (dia 13) e terça (dia 14 de março), as agências da Caixa Econômica Federal abrirão duas horas mais cedo (às 8h) para esclarecer dúvidas exclusivamente de trabalhadores que tenham contas inativas do FGTS.

No caso de bancos que ficam dentro de shoppings, as agências não abrirão mais cedo, mas fecharão duas horas depois.

3) Transferências acima de R$ 5 mil só poderão ser feitas em dias úteis

Trabalhadores que vão receber mais de R$ 4.999 e vão pedir a transferência do dinheiro para outros bancos não devem procurar o atendimento da Caixa Federal aos sábados. É que somente a Caixa vai abrir no sábado, os demais bancos, não. Por isso, não será possível fazer TED (Transferência Eletrônica Disponível) nesse dia, somente nos úteis.

Para o sábado, a opção de transferência será por DOC, com o dinheiro entrando na conta do trabalhador na terça-feira. Mas o DOC só permite transferências até R$ 4.999,99. Por isso, a orientação é para que os trabalhadores que irão transferir o dinheiro das contas inativas do FGTS para outros bancos valores maiores compareçam às agências em dias úteis.



4) Saques são permitidos até 31 de julho

A Caixa Econômica Federal destaca que os saques das contas inativas do FGTS só poderá ser feito até o dia 31 de julho. Após esse prazo, a retirada só será permitida nas situações previstas em lei, como aposentadoria, moradia ou após a conta de FGTS permanecer sem depósitos por três anos ininterruptos.

5) Data dos pagamentos varia conforme a data de nascimento do trabalhador



Os primeiros que podem sacar são os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Confira nesta reportagem o calendário completo de pagamento conforme a data de nascimento.

6) Saldo de contas apareceram zerados

Os trabalhadores com data de nascimento de janeiro e fevereiro, cujo saque das contas inativas começa nesta sexta, encontraram seu saldo zerado ao consultar os dados no site ou aplicativo da Caixa Federal. Conforme o banco, a falha ocorreu por questões operacionais. Apesar disso, o trabalhador que tiver a conta inativa não será prejudicado e poderá fazer o saque normalmente.

7) Como usar o dinheiro conforme a sua necessidade

Pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 38% dos trabalhadores que farão os saques das contas inativas pretendem eliminar dívidas. Confira dicas de especialista em finança para dar o melhor encaminhamento ao dinheiro.

