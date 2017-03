Primeiro curso de Medicina em Jaraguá do Sul começa em 2018

Ensino Superior 31/03/2017 | 05h55 Atualizada em

Jaraguá do Sul deve ter um curso de Medicina a partir do próximo ano. A Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá foi a única universidade de SC autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) em setembro do ano passado a criar um curso na área. No total foram 39 instituições selecionadas em 11 Estados brasileiros para implantação da graduação e a oferta de 2.460 vagas em todo o país.

Segundo a assessoria da instituição, as aulas iniciam no primeiro semestre de 2018. O MEC informou em nota que nos próximos meses a instituição deve receber visita para credenciamento da instituição e autorização do curso.

Segundo a portaria 545 publicada no Diário Oficial da União em setembro de 2016 seriam ofertadas 50 vagas a cada ano. Assim como Jaraguá do Sul, os demais municípios contemplados têm população superior a 70 mil habitantes e ainda não contam com formação em Medicina — outras exigências do MEC para autorizar a abertura.

Além de Jaraguá, Mafra também irá oferecer curso de Medicina, mas a partir do segundo semestre de 2017. Atualmente são 11 graduações na área no Estado.

Onde estão os cursos de medicina em SC atualmente:

Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi) - Rio do Sul

Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) - Chapecó

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Chapecó

Universidade da Região de Joinville (Univille) - Joinville

Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) - Criciúma

Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) - Joaçaba

Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac) - Lages

Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) - Tubarão

Universidade do Vale do Itajaí (Univali) - Itajaí

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Florianópolis

Universidade Regional de Blumenau (Furb) - Blumenau



Fonte: e-MEC

